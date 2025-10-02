El actor Sebastián Ligarde es diagnosticado con terrible enfermedad sin cura: ¿Cuál es su estado de salud?
Sebastián Ligarde, famoso actor de telenovelas, reveló en una entrevista que fue diagnosticado con una enfermedad sin cura de la que ya está bajo tratamiento.
El legendario villano de las telenovelas, Sebastián Ligarde, sorprendió recientemente a sus seguidores al dar a conocer su estado de salud. El actor, recordado por interpretar a personajes memorables en la televisión mexicana, confesó que fue diagnosticado con una terrible enfermedad sin cura, de la cual ya se encuentra en tratamiento. ¿Qué padece el famoso actor?
¿Quién es Sebastían Ligarde y cuál es su trayectoria?
Sebastián Ligarde nació en Laredo, Texas, en una familia de ascendencia mexicana y francesa. A temprana edad mostró inclinación por las artes escénicas y cursó estudios de actuación en la prestigiosa Universidad de Miami, donde obtuvo una licenciatura en Comunicación con especialización en teatro y cine.
Ligarde inició su carrera actoral en el cine mexicano a finales de los años 70 y principios de los 80. Rápidamente se convirtió en un rostro habitual en la televisión, esto a partir de su participación en telenovelas producidas por la empresa de San Ángel, televisora en la que el actor ganó notoriedad por interpretar personajes, en su mayoría a villanos.
Sus telenovelas destacadas son:
- Quinceañera (1987) – Interpretó al icónico villano “Memo”, uno de sus papeles más recordados.
- La fiera (1983)
- Los años felices (1984)
- Muchachitas (1991)
- Marisol (1996)
- Salomé (2001)
Después de décadas frente a las cámaras, Ligarde decidió compartir su experiencia formando nuevas generaciones de actores. Se convirtió en profesor de actuación y fundó su propia escuela, Sebastián Ligarde Acting Studio, primero en Miami y luego en México, donde ha formado a decenas de actores jóvenes que han trabajado en televisión y cine.
¿Qué enfermedad le diagnosticaron al actor Sebastián Ligarde?
En entrevista con el programa Ventaneando, el actor Sebastián Ligarde habló sobre su salud y relató cómo descubrió que padecía diabetes tipo 2, una enfermedad crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en la sangre y que, actualmente, no tiene cura.
El actor explicó que todo comenzó con un aumento repentino de peso y un cansancio persistente que no consideraba normal, lo que lo llevó a someterse a análisis médicos.
“Por los próximos 6 meses a ver cómo progresa. Yo me di cuenta que subí mucho de peso y que tenía un agotamiento crónico y cuando fui a hacerme la prueba pues sí tenía la diabetes 2 disparada y entonces ya empezaron los tratamientos, dietas, que bueno gracias a Dios siempre fui muy disciplinado entonces no me cuesta mucho trabajo hacer dietas”
Por otra parte, el actor aclaró que no se está inyectando insulina, pero sí utiliza Ozempic, un medicamento cada vez más conocido por su capacidad para controlar tanto los niveles de azúcar en sangre como el peso corporal.
No me estoy inyectando insulina, lo que sí me estoy inyectando es Ozempic, sí me da un poco de náusea o como menos a lo que estoy acostumbrado a comer porque estoy satisfecho
¿Cómo era el presunto OVNI que el actor Sebastián Ligarde observó?
Sebastián Ligarde, actor de ‘Quinceañera’, contó que todo inició cuando su esposo, Jorge López Lira, estaba en la cochera de su hogar y lo llamó con urgencia. Al salir, Sebastián pensó al principio que se trataba de un ave o algún objeto habitual en el cielo, pero lo que observó lo dejó sorprendido.
“De repente veo un objeto rectangular, no perdón, vertical. Sí, rectangular y vertical bajando, pero no a la velocidad de la gravedad sino mucho más lento y a una velocidad continua”
Ligarde afirmó que el objeto presentaba un color plateado y una forma alargada, con una estructura en espiral que giraba suavemente a medida que descendía. Lo que más le llamó la atención, según dijo, fue que parecía mantenerse en el aire con lentitud.
Aunque pensó que podría aterrizar justo frente a su casa, el objeto terminó desviándose y descendiendo en un pequeño bosque al otro lado de la calle, un lugar al que no pudo acceder, ya que el actor mencionó que hay animales salvajes.
