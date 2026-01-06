Actor de Grey’s Anatomy se queda en silla de ruedas tras desgarradora enfermedad ¡suplica trabajo!

Luego de que el actor Eric Dane revelara que padece Esclerosis lateral amiotrófica, misma enfermedad que Yolanda Andrade, ahora el actor Steven W. Bailey, recordado por sus apariciones en “Grey’s anatomy”, “Chicago fire” y “Modern family”, sorprendió al público al revelar que padece una enfermedad genética neuromuscular poco común que ha cambiado su vida.

Tras mantener su diagnóstico en privado durante más de cinco años, el intérprete decidió hacerlo público y pedir oportunidades laborales que incluyan a personas que utilizan silla de ruedas.

Steven actor de Grey’s Anatomy pide trabajo en silla de ruedas tras confesar la enfermedad que afecta sus músculos. / IMDB

¿Qué enfermedad tiene Steven W. Bailey, de Grey’s anatomy y Chicago fire?

A través de una publicación en X, antes Twitter, Steven W. Bailey explicó que fue diagnosticado con el Síndrome de Miastenia Congénita (CMS), un trastorno genético neuromuscular poco frecuente.

El actor compartió el impacto que tuvo conocer el diagnóstico y las razones por las que decidió mantenerlo en reserva durante años.

“Resulta que tengo un trastorno genético neuromuscular bastante raro. Raro, ¿verdad? Se llama Síndrome de Miastenia Congénita, o CMS”, escribió el actor, quien también confesó:

“Por cautela profesional, por la incertidumbre del diagnóstico y por ser una persona reservada respecto a este tipo de asuntos, he estado ocultando mi lucha contra esta enfermedad durante más de cinco años. Es momento de dejar de hacerlo”.

Bailey explicó que el CMS afecta la comunicación entre el cerebro y los músculos, provocando debilidad muscular y fatiga constante, síntomas que se intensifican con el esfuerzo físico y los movimientos repetitivos.

¿Qué secuelas deja la enfermedad de Steven W. Bailey, de Grey’s anatomy?

El actor detalló que los efectos del CMS se manifiestan principalmente en sus extremidades, afectando su movilidad cotidiana.

“Mis manos, brazos y piernas se cansan más rápido de lo que deberían”, señaló, explicando que acciones repetitivas pueden provocar que sus músculos se tensen y se bloqueen de manera temporal.

Con el avance de la enfermedad, Bailey ha tenido que adaptar su rutina diaria y apoyarse de una silla de ruedas.

“A medida que avanza mi enfermedad, he estado usando cada vez más una silla de ruedas eléctrica para desplazarme”, indicó, describiéndose como “un usuario ambulatorio de silla de ruedas”.

Esta nueva realidad no solo ha impactado su vida personal, sino también su carrera artística.

¿Qué dijo Steven W. Bailey, actor de Grey’s anatomy, sobre su carrera de actuación?

Lejos de alejarse definitivamente de la actuación, Steven W. Bailey dejó claro que su deseo es seguir trabajando y contribuir a una representación más realista e inclusiva.

Reconoció que su trayectoria profesional atraviesa una transformación, pero no un final.

“Ha llegado el momento de que mi trabajo, como en mi vida, empiece a inclinarse más hacia la silla de ruedas”, expresó.

“El mismo tipo. El mismo actor. El mismo artista. Ahora con ruedas”.

Finalmente, Bailey lanzó un mensaje directo a Hollywood: “Tengo la esperanza de que aún haya un lugar para mí en esta industria que tanto amo. Espero con ilusión interpretar personajes que viven su vida en una silla, contribuyendo así a crear un mundo más representativo en el cine y la televisión”.

You may know me from Grey’s Anatomy as Joe the bartender — or from appearances on Modern Family, You, Chicago Fire, or some other appearance.



I would like to share something important with you about my life and my career.



🧵👇 — Steven W. Bailey (@theStevenBailey) January 3, 2026

¿Quién es Steven W. Bailey, el actor que dio vida a Joe en Grey’s Anatomy?

Steven W. Bailey es un actor estadounidense nacido el 1 de julio de 1971 en San Diego, California, con una trayectoria activa en la industria del entretenimiento desde 1995.

Es reconocido por dos papeles que marcaron su carrera: Steve Williams en el reality show “My big fat obnoxious fiancé” (2004) y, especialmente, Joe, el bartender fijo del bar “Joe’s” en “Grey’s Anatomy”, personaje que interpretó de manera recurrente durante las primeras siete temporadas de la exitosa serie médica.

A lo largo de su carrera, Bailey ha construido un sólido historial en televisión, participando como actor invitado o recurrente en numerosas producciones populares, entre ellas algunas series.



En el ámbito personal, Steven W. Bailey estuvo casado con Anneliese Boies desde 2002 hasta 2012.

