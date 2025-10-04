Actor de Grey’s anatomy reaparece en silla de ruedas tras diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica
El actor conocido por series como "Grey’s anatomy" y "Euphoria" fue visto en silla de ruedas luego de revelar a los medios que padece ELA.
El actor estadounidense Eric Dane, conocido por su papel del Dr. Mark Sloan en “Grey’s Anatomy”, volvió a aparecer en los reflectores, pero esta vez no por un papel en la televisión, sino por su estado de salud.
El actor de 52 años fue visto recientemente en un aeropuerto de Washington D.C., donde llamó la atención de los fotógrafos y usuarios en redes sociales debido a que se trasladaba en silla de ruedas.
El actor de “Euforia” reveló en abril, que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Lou Gehrig.
Así fue captado Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy en silla de ruedas
El martes 30 de septiembre, Eric Dane fue fotografiado en el aeropuerto de Washintong, vistiendo una camiseta negra, chaqueta oscura. Lo acompañaba un asistente que lo empujaba en la silla de ruedas, mientras el actor trataba de mantener la compostura frente a los medios.
Desde abril, Dane había hecho público su diagnóstico y desde entonces ha compartido algunos detalles de su lucha con la enfermedad, en junio dio a conocer que ya había perdido la movilidad de su brazo.
¿Qué dijo Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy, sobre su salud tras ser visto en el aeropuerto?
Cuando un fotógrafo le preguntó qué mensaje quería enviar a sus seguidores, el actor, con dificultad para articular, respondió con calma: “Mantengan la fe, hermano”.
En junio pasado, durante una entrevista con “Good Morning America”, Eric confesó
el miedo que siente de no poder acompañar a sus hijas como quisiera:
“Me preocupa no poder cuidar de mis hijas como lo hizo mi papá conmigo. Pero tengo claro que no estoy solo”, dijo, agradeciendo a su familia, especialmente a su esposa Rebecca Gayheart.
¿Quién es Eric Dane, actor con esclerosis lateral amiotrófica?
Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California.
El actor alcanzó fama internacional con su papel del Dr. Mark Sloan en “Grey’s Anatomy”, donde fue parte del elenco principal durante seis temporadas.
Posteriormente, participó en producciones como “The last ship” y, más recientemente, en “Euphoria”, interpretando a Cal Jacobs, un personaje complejo que recibió elogios por parte de la crítica.
Eric Dane ha participado en las siguientes series, muchas de ellas bastante exitosas en la industria.
- “Grey’s Anatomy” (2006–2021) – Dr. Mark Sloan (139 episodios)
- “Euphoria” (2019–2022, y próxima temporada en 2026) – Cal Jacobs
- “The Last Ship” (2014–2018) – Capitán Tom Chandler (56 episodios)
- “Countdown” (2025) – Nathan Blythe
- “Wireless” (2020) – Officer T.C. Kirschner
- “Private Practice” – Dr. Mark Sloan (episodio cruzado)
- “Charmed” / “Embrujadas” (2002–2004) – Jason Dean
- “Las Vegas” (2004) – Leo Broder
- “Roseanne”, “Married... With Children”, “Saved by the Bell”, entre otras apariciones en los 90
En cine
- “Bad boys: ride or die” (2024) – James McGrath
- “Dangerous waters” (2023) – Derek
- “Americana” (2023) – Dillon MacIntosh
- “Little dixie” (2023) – Gobernador Richard Jeffs
- “American carnage” (2022) – Eddie
- “Redeeming love” (2022) – Duke
- “The ravine” (2021) – Mitch Bianci
- “Grey lady” (2017) – Doyle
- “Burlesque” (2010) – Marcus Gerber
- “Valentine’s day” (2010) – Sean Jackson
- “Marley & me” (2008) – Sebastian
- “Open water 2: Adrift” (2006) – Dan
- “X-Men: The last stand” (2006) – Jamie Madrox / Multiple Man
- “Feast” (2005) – Hero
- “Helter skelter” (2004) – Charles “Tex” Watson
- “Serving in silence” (1995) – Matt
