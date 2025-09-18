Muere actor de Grey’s Anatomy tras accidente automovilístico, ¿quién era Brad Everett Young y qué le pasó?

Los fans de Grey’s Anatomy están de luto por la inesperada muerte de Brad Everett Young, actor que participó en dicha producción, a los 46 años. La noticia fue confirmada por su publicista, Paul Christensen.

Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy / Redes sociales

¿Qué le pasó a Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy?

El publicista mencionó al medio The Hollywood Reporter que el actor Brad Everett Young murió el pasado domingo 14 de septiembre, a causa de un accidente automovilístico en la autopista 134, en Los Ángeles, California.

Según su testimonio, el también fotógrafo iba regresando a su casa tras ver una película, cuando fue impactado por un coche que circulaba en dirección contraria. Al llegar a la escena, los paramédicos pudieron constatar que había fallecido de forma casi instantánea.

El otro conductor sobrevivió y fue trasladado al hospital más cercano para revisar sus heridas. Hasta el momento, se desconoce cuál es su situación legal.

Sin dar más detalles sobre el funeral o lo que pasará con los restos de la celebridad, Christensen aseguró que su deceso no borrará la huella que dejó en el medio artístico y sus fanáticos.

“Vivió su misión de mantener con vida la creatividad y su legado continuará a través de Dream Loud Official (su proyecto fotográfico)”, manifestó.

Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy, accidente / Redes sociales

¿Qué es lo último que se supo de Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy que murió?

En los últimos años, Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy, se había alejado de las pantallas y se había enfocado más en su proyecto fotográfico, con el cual pudo trabajar con varios artistas como el fallecido Paul Walker y Seth Green.

Su última aparición ante los medios fue el pasado 20 de febrero. El famoso asistió a la premiere de la serie Nine Bodies in a Mexican Morgue en Culver City, Los Ángeles.

En tanto que su última publicación en redes sociales data del 2 de diciembre de 2024. Dicho post es de una foto que le tomó a Seth Green, a quien felicitó por su actuación en Box Lunch le expresa sus deseos de volver a trabajar con él en un futuro.

Muchos de sus fans llenaron las publicaciones del actor con comentarios lamentando la noticia de su fallecimiento y deseándole todo lo mejor a la familia para que sobrelleve su duelo.

¿Quién era Brad Everett Young, actor de Grey’s Anatomy?

Brad Everett Young fue un actor estadounidense. Nació el 24 de julio de 1979, en Virginia. Su debut artístico fue durante los años 90, cuando participó en diversos programas infantiles y juveniles. Con el tiempo, se le empezaron a dar mayores oportunidades para aparecer hasta en el cine. Estos son algunos de sus proyectos más reconocidos.

Boy Meets World

Felicity

Charmed

Beverly Hills

90210

Grey’s Anatomy

Terminator: The Sarah Connor Chronicles

Numb3rs

Los Ángeles de Charlie

Jurassic Park

Además de la actuación, trabajó como fotógrafo para diversos artistas. También fue fundador de Dream Loud Official, un proyecto dedicado a promover y preservar los programas de arte y música en las escuelas.

