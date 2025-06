Famoso actor de Grey’s Anatomy confiesa que solo le funciona un brazo por cruel enfermedad

Desde hace meses, Eric Dane —recordado por millones como el carismático ‘McSteamy’ en Grey’s Anatomy y más recientemente como Cal Jacobs en Euphoria— enfrenta uno de los mayores desafíos de su vida: fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la misma enfermedad que padeció el físico Stephen Hawking.

Durante una entrevista para Good morning America, el actor estadounidense reveló que la enfermedad ha avanzado rápidamente, al punto de que actualmente solo tiene un brazo funcional. “Es impactante ver cómo tu cuerpo comienza a fallarte”

“Tengo un brazo funcional. Mi lado dominante. Mi lado izquierdo funciona, mi lado derecho ha dejado de funcionar por completo”, declaró el actor, visiblemente conmovido.

Durante el último año y medio, la enfermedad de Eric Dane ha avanzado significativamente. El actor ahora teme perder también el control de su mano izquierda, además de comenzar a experimentar debilidad en las piernas.

“Siento que quizás en un par de meses más tampoco podré tener la mano izquierda. Es preocupante. Ahora estoy también preocupado por mis piernas”, confesó con franqueza.

Uno de los momentos más duros ocurrió durante una salida de esnórquel con sus hijas. Al no poder regresar al bote por sí mismo, su hija tuvo que ayudarlo físicamente. Esa experiencia, según relató, fue un antes y un después en su vida, marcando un momento de conciencia profunda sobre el avance de la enfermedad.

El actor también se sinceró sobre el miedo que siente de no poder acompañar a sus hijas como quisiera: “Me preocupa no poder cuidar de mis hijas como lo hizo mi papá conmigo. Pero tengo claro que no estoy solo”, dijo, agradeciendo a su familia, especialmente a su esposa Rebecca Gayheart, por su apoyo constante.

A pesar del difícil pronóstico, Dane continúa trabajando y participando en ensayos clínicos con medicamentos experimentales que buscan frenar el avance de la enfermedad. Recientemente, regresó al set para grabar la tercera temporada de Euphoria, lo que demuestra su compromiso con su carrera y su lucha activa contra la ELA.

¿Quién es Eric Dane, actor con esclerosis lateral amiotrófica?

Eric Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California. Alcanzó fama internacional con su papel del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, donde fue parte del elenco principal durante seis temporadas. Posteriormente, participó en producciones como The Last Ship y, más recientemente, en Euphoria, interpretando a Cal Jacobs, un personaje complejo que recibió elogios por parte de la crítica.

Dane también ha sido reconocido por su atractivo físico y su versatilidad actoral, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológica progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, las cuales controlan movimientos como hablar, tragar, caminar y respirar. Con el tiempo, estas neuronas dejan de funcionar, provocando debilidad muscular, pérdida de la movilidad e incluso parálisis total.

A diferencia de otras condiciones, la ELA no afecta la mente ni la conciencia, lo que significa que el paciente sigue lúcido mientras el cuerpo deja de responder. Según la Clínica Mayo, “la ELA causa la muerte gradual de las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, lo que finalmente lleva a la pérdida del control muscular”.

No existe una cura, pero algunos tratamientos y terapias pueden ayudar a prolongar la calidad de vida. La visibilidad pública de la ELA ha crecido en los últimos años gracias a figuras como Stephen Hawking.

