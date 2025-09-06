Exestrella infantil de telenovelas fue víctima de una secta, ¡la dejó sin dinero y devastada!

Una famosa estrella infantil sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir una dura experiencia personal: fue víctima de lo que describe como una secta, una relación tóxica disfrazada de guía espiritual que la dejó sin rumbo, sin dinero y emocionalmente devastada. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa estrella infantil reveló ser víctima de una secta?

Christa B. Allen comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento desde temprana edad. Con tan solo 13 años, obtuvo el papel que marcaría su carrera: interpretó a la versión adolescente de Jenna Rink en la película Si yo tuviera 30. Su actuación junto a Jennifer Garner fue ampliamente reconocida, y la película se convirtió en un clásico moderno de las comedias románticas.

Tras su debut cinematográfico, Allen participó en otras producciones de Hollywood, incluyendo la comedia Ghosts of Girlfriends Past (2009), en la que volvió a interpretar a una versión más joven del personaje de Garner.

En televisión, consolidó su presencia con apariciones en exitosas series como:



Grey’s Anatomy,

CSI: Crime Scene Investigation,

ER,

Cold Case, y

Wizards of Waverly Place.

Sin embargo, su papel más importante en la pantalla chica llegó en 2011 con la serie Revenge, donde interpretó a Charlotte Grayson, un personaje central en las primeras cuatro temporadas. Su actuación le permitió mostrar un rango emocional más amplio y alejarse de los roles infantiles.

Christa B. Allen, antes y después / Revista People

¿Por qué la actriz Christa B. Allen fue víctima de una secta?

Todo comenzó con un intercambio en redes sociales. Christa B. Allen conoció a un hombre mayor, millonario y aparentemente espiritual, con quien dijo haber compartido “valores e intereses profundos”. A los pocos días, se mudaron juntos, algo que ella ahora reconoce como una grave señal de alerta.

“Nos mudamos juntos tres días después de conocernos, lo cual, en retrospectiva, no fue una gran idea” Christa B. Allen

El hombre prometió encargarse de sus finanzas para que ella pudiera enfocarse en su crecimiento espiritual. Pero, tras ganar su confianza, la aisló económicamente, la traicionó con múltiples mujeres y comenzó a introducirla en un entorno que Allen califica como sectario.

“Pintaba cuentos de hadas con jets privados y penthouses. El hecho es que yo, ingenuamente, le creí”, dijo.

Christa B. Allen, actriz / Redes sociales y canva

¿Cómo se dio cuenta Christa B. Allen que estaba dentro de una secta “espiritual”?

Según la actriz Christa B. Allen, lo que parecía una relación intensa y transformadora se convirtió en una dinámica de poder desequilibrada. Relata que su expareja organizaba reuniones peligrosas para la salud, involucrando a muchas personas (sobre todo mujeres jóvenes, algunas famosas, según Allen) y fomentaba un ambiente en el que las voces disidentes eran silenciadas.

La actriz, que en ese momento ya había abandonado su carrera profesional, cuenta que comenzó a perder la noción de sí misma:

“Me senté con las preguntas más difíciles: ¿Por qué confié en él? ¿Por qué le entregué mi poder? ¿Por qué silencié mi propio saber interior?” Christa B. Allen

Ese fue el momento de inflexión en su vida, la actriz dio un paso al costado e intentó rehacer su vida. En marzo de 2025, anunció su regreso a Los Ángeles con planes de retomar su carrera. Desde 2022, no ha tenido relaciones públicas confirmadas, y aunque se le vinculó brevemente con el rapero The Game, ambos desmintieron los rumores.

