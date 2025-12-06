Sara Corrales estalla contra quienes la atacan por entrenar en pleno embarazo ¡se les va encima!

Sara Corrales recibió diversas críticas al mantener su rutina de entrenamiento durante el embarazo. Mientras algunos usuarios cuestionaron si era seguro seguir activa en esta etapa, la actriz decidió responder con firmeza y claridad, explicando por qué no piensa renunciar a uno de los hábitos que más la han acompañado en su vida. Aquí te contamos qué dijo y cómo defendió su decisión.

Sara Corrales anuncia su embarazo con su esposo Damián Pasquini. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: Martha Higareda sufrió un episodio paranormal días antes de dar a luz: ¡Tuvo que contratar un sacerdote!

¿Cómo anunció Sara Corrales su embarazo?

A mediados de noviembre, Sara Corrales conmovió a todo su público al anunciar una de las noticias más importantes de su vida: está embarazada. La actriz compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece junto a su esposo Damián Pasquini, confirmando que se convertirán en padres. El clip fue acompañado por un mensaje lleno de ternura escrito por él: “Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo”.

El video también incluye el momento exacto en que la pareja recibió la noticia en agosto, durante una cita médica. En las imágenes se ve a Sara quebrarse en llanto de felicidad apenas escucha el resultado, mientras Damián Pasquini, visiblemente emocionado, le toma la mano y se la besa en un gesto de apoyo absoluto.

Aunque no conocen el género del bebé, la pareja aseguró que por ahora su prioridad es disfrutar cada día de esta dulce espera. La actriz compartió otro mensaje que refleja el profundo significado que este embarazo tiene para ellos.

“Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas. Esta felicidad es tan inmensa que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, eres la señal más clara de que el amor crea vida, de que el universo escucha, de que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, reiteró el matrimonio.

Sara Corrales anuncia su embarazo a pocos meses de casados. / Redes sociales

No te pierdas: M´Balia y su esposo, Alex Tinajero, han pausado su sueño de ser padres por una poderosa razón

¿Qué dijo Sara Corrales tras ser criticada por hacer ejercicio durante su embarazo?

Sara Corrales salió al paso de las críticas que ha recibido por continuar con sus entrenamientos ahora que está embarazada. A través de un reel publicado en sus redes sociales, la actriz respondió con un mensaje claro y contundente dirigido a quienes cuestionan su estilo de vida.

“Dicen que no debería entrenar embarazada…”, comenzó escribiendo, para después defender la importancia del movimiento en esta etapa. Para la actriz colombiana, mantenerse activa no solo es seguro, sino necesario cuando se hace bajo supervisión médica y escuchando el cuerpo.

En su mensaje, Corrales también recalcó que la maternidad no es sinónimo de fragilidad. “El movimiento también es vida… La maternidad no nos debilita: nos potencia”, afirmó, destacando cómo muchas mujeres embarazadas siguen compitiendo y rompiendo límites. La actriz explicó que su clásica “rutina de piernuki” ahora está adaptada a esta etapa, y que ejercitarse le aporta energía, equilibrio y fuerza.

Además, señaló que el ejercicio, realizado de forma adecuada, ayuda a mejorar el ánimo, dormir mejor y prepararse para todo lo que viene. Para Sara Corrales, moverse siempre ha sido parte de su vida, y en el embarazo —dijo— la conecta aún más consigo misma.

No te pierdas: Fernanda Urdapilleta, actriz de La CQ, anuncia embarazo junto a su esposo, Ramsés Alemán, con romántico VIDEO

¿Quién es la actriz Sara Corrales?

Sara Corrales Castillo, originaria de Medellín, Colombia, es una actriz, modelo y empresaria que ha construido una carrera sólida desde su debut en la televisión. Nacida el 27 de diciembre de 1984, alcanzó sus primeros reflectores en 2003 al participar en la segunda temporada del reality Protagonistas de novela, del Canal RCN, donde obtuvo el segundo lugar. Ese impulso la llevó rápidamente a la ficción televisiva, consolidándose con el papel de Catalina Osorio en Todos quieren con Marilyn, interpretación que le otorgó el premio India Catalina a la revelación del año y la posicionó como una de las jóvenes promesas de la actuación en su país.

Su trayectoria no tardó en cruzar fronteras. En Colombia destacó también con Vecinos, donde dio vida a Jéssica. Más adelante, su talento la llevó a integrarse a la televisión mexicana, donde ganó popularidad en producciones como El señor de los cielos, con su recordado personaje de Matilde, además de Despertar contigo y La doble vida de Estela Carrillo. Con más de dos décadas de carrera.

Sara Corrales detalló por qué continúa ejercitándose durante su embarazo y resaltó los beneficios físicos y emocionales del movimiento en esta etapa. / Foto: Redes sociales

No te pierdas: ¡Juan Osorio y Eva Daniela podrían ser papás pronto!: “Nos gusta dar la sorpresa”