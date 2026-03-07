Una actriz demandó a televisora y ¿ahí acabó su carrera? La historia detrás del pleito: ¿De quién se trata?

Una reconocida actriz de ojos claros, cuya trayectoria ha estado marcada tanto por éxitos en pantalla como por episodios fuera de los foros, enfrentó en distintos momentos algunas demandas que llamaron la atención pública. Los procesos legales formaron parte de etapas específicas de su carrera y generaron diversas reacciones en el medio del espectáculo. ¿De quién se trata y qué ocurrió exactamente? Aquí te contamos los detalles.

¿Que pasó con Ana Colchero?

La actriz que enfrentó un proceso legal en plena etapa de protagonismo es Ana Colchero. Nacida en Veracruz el 9 de febrero de 1968, es actriz, escritora y economista mexicana. Hija de inmigrantes españoles, estudió Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente viajó a Francia para formarse como actriz. A los 19 años debutó en televisión en Los años perdidos y más adelante participó en producciones como Yo no creo en los hombres, Destino, Valeria y Maximiliano, Corazón salvaje y Alondra, esta última su primer protagónico en Televisa.

Tras su salida de esa empresa, inició una etapa en Televisión Azteca donde protagonizó Nada personal, proyecto en el que interpretó a “Camila de los Reyes”. Durante las grabaciones de esa telenovela presentó una demanda por incumplimiento de contrato contra la televisora, proceso que se resolvió a su favor cinco años después. La producción abordaba temas contemporáneos como corrupción y narcotráfico, y marcó un momento relevante en su carrera.

Además de su trabajo en televisión, Colchero ha participado en cine y teatro, y ha desarrollado una trayectoria como escritora. Es autora de las novelas Entre dos fuegos, Los hijos del tiempo y Nacemos muertos, así como de títulos de novela corta como El misterio del chez Rostand, Del otro lado del tiempo y Por mi propia mano. También ha participado en diversas causas sociales.

Ana Colchero fue protagonista de telenovelas. / Redes sociales

¿Cuál fue la demanda entre televisora y Ana Colchero?

Ana Colchero protagonizó Nada personal, una de las producciones más representativas en la década de los noventa. La actriz dio vida a “Camila de los Reyes” en una historia centrada en temas como corrupción y narcotráfico, y el proyecto se colocó entre los más vistos de la televisora. Sin embargo, hacia la recta final de las grabaciones surgieron diferencias entre la intérprete y la empresa.

Colchero presentó una demanda por incumplimiento de contrato. De acuerdo con la revista Proceso, la actriz cobró 461 mil 538.50 dólares o su equivalente en pesos mexicanos por su participación en la telenovela. El acuerdo también contemplaba que tuviera a su disposición un automóvil último modelo, camerino con baño, escritorio, cama matrimonial, espacio para maquillaje y peinado, boletos de avión en primera clase y hospedaje en hoteles de cinco estrellas.

El contrato establecía además que, en caso de efectuarse cambios en la trama, estos debían ser consultados previamente para que la actriz pudiera sugerir modificaciones a los parlamentos contenidos en el mismo. La controversia se originó a partir de ese punto, lo que derivó en el proceso legal entre ambas partes mientras la producción aún se encontraba al aire.

Ana Colchero: el conflicto legal con TV Azteca. / Redes sociales

¿Qué pasó después de la demanda entre Ana Colchero y la televisora?

Tras el conflicto contractual por Nada personal, la relación entre Ana Colchero y TV Azteca no quedó ahí. Después de su retiro de la televisora, la actriz señaló que su imagen continuó siendo utilizada pese a que ya no existía un contrato vigente ni autorización de su parte para ese uso.

Ante esta situación, Colchero inició un nuevo proceso legal para reclamar los derechos correspondientes. El litigio se extendió durante casi seis años, periodo en el que el caso se mantuvo en tribunales mientras se revisaban los términos relacionados con la explotación de su imagen.

El proceso concluyó con una resolución a su favor, mediante la cual obtuvo una compensación de 45 mil dólares por el uso de su imagen. Con ello, se cerró un capítulo legal que se sumó a los antecedentes del conflicto derivado de su participación en la producción que protagonizó en la televisora. Aunque después fue vetada y llegó a Televisa, la actriz se retiró de las telenovelas, siendo Isabella, mujer enamorada en 1999 la última producción en la que participó.

