Maribel Fernández “la Pelangocha” ¡se queda sorda! La actriz asegura pierde la audición tras fuerte enfermedad

La actriz y comediante mexicana Maribel Fernández, conocida también como “la Pelangocha”, atraviesa un complicado momento de salud según lo revelado recientemente. Fernández, quien se ha sufrido tres infartos, ahora cuenta que se ha quedado ¡prácticamente sorda por culpa de una enfermedad! ¿Qué más dijo?

Cirugía urgente para ‘La Pelangocha’: Maribel Fernández habla de su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué problemas de salud ha enfrentado la actriz mexicana Maribel Fernández “la Pelangocha”?

Maribel Fernández “la Pelangocha” no ha estado exenta de problemas de salud, en los últimos años ha sufrido varios episodios que han llegado a poner en riesgo su vida. La actriz de La fea más bella ha tenido infartos y enfrentado cirugías. Te mencionamos algunos de esos momentos:



En el 2018 “la Pelangocha” sufrió dos infartos.

En febrero de 2019 , tras los infartos sufridos, tuvieron que implantarle un marcapasos .

, tras los infartos sufridos, tuvieron que . En abril de 2019 , la actriz sufre su tercer infarto , el que puso en riesgo su vida.

, la actriz sufre , el que puso en riesgo su vida. Diversos reportes señalaban que a esta altura, Maribel fuentes (Univision) confirmaron que Maribel ya tenía: Cinco stents, marcapasos funcionando y configuraciones y calibraciones del dispositivo .

. En enero de 2025, el medio Tribuna señaló que un medicamento recetado por un oftalmólogo reaccionó contra sus “anticoagulantes”, por lo que se le formó un hematoma que puso en riesgo su vista.

¿Por qué la actriz Maribel Fernández “la Pelangocha” se quedó sorda?

A sus 72 años, “la Pelangocha” habló con TVNotas, y reveló que desde hace aproximadamente una semana dejó de escuchar completamente, situación que la obligó a utilizar auxiliares auditivos mientras espera una posible recuperación.

Relató que la pérdida de audición ocurrió de manera repentina tras padecer una bronconeumonía que afectó su salud en los últimos días. De acuerdo con su testimonio, el problema fue tan severo que llegó a quedarse completamente sin escuchar en ambos oídos: “ La neta estoy sorda ”, confesó

Uno de los detalles que preocupó a los seguidores de su trabajo, es que señaló que según su doctora, existe un 50% de probabilidad de que recupere la audición: “ La otorrino dijo que había un 50 por ciento de probabilidades que lo recuperara, y un 50 por ciento de que no. Entonces me dio una depresión terrible ”, aseveró.

¿En qué programas ha participado Maribel Fernández “la Pelangocha”?

La carrera de Maribel Fernández “la Pelangocha” comenzó a consolidarse en la década de 1970, cuando empezó a aparecer en programas humorísticos de televisión.

Durante los años ochenta se consolidó como una actriz recurrente en programas de comedia y entretenimiento. Participó en producciones como La carabina de Ambrosio y Mi secretaria.

En cuanto a telenovelas, “la Pelangocha” también se hizo presente en distintas producciones como:



Cuidado con el ángel ,

, Hasta que el dinero nos separe ,

, Una familia con suerte y,

y, La fea más bella.

