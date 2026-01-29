¿La Pelangocha en riesgo?: tras 3 infartos y un marcapasos se somete a nueva cirugía: “no oxigena el cerebro”

Maribel Fernández, mejor conocida como “la Pelangocha”, volvió a ser tema de conversación, pero no por un nuevo proyecto, sino por su estado de salud, que generó inquietud entre fans del espectáculo mexicano. La actriz habló sin rodeos sobre una cirugía que deberá enfrentar en los próximos días y explicó que el problema está relacionado con la oxigenación de su cerebro.

La Pelangocha

/ YT: Hoy

¿Qué problema de salud tiene Maribel Fernández “la Pelangocha”?

La Pelangocha explicó que será sometida a un procedimiento para atender una carótida que se está obstruyendo, situación que afecta la correcta llegada de oxígeno al cerebro. Esta condición no es menor, ya que las arterias carótidas son clave para el flujo sanguíneo cerebral.

“Me van a hacer una cateterización para destapar la carótida que se está tapando un poco y no está oxigenando el cerebro. El marcapasos que traigo en el corazón está funcionando muy bien”. Maribel Fernández “la Pelangocha”

Sus palabras encendieron alertas porque dejó claro que, aunque su marcapasos funciona correctamente, ahora el foco médico está en esa arteria que requiere intervención

¿Ha tenido otros problemas de salud Maribel Fernández “la Pelangocha”?

Sí. Y son varios. La actriz Maribel Fernández, ha enfrentado tres infartos, cirugías cardiovasculares, la colocación de un marcapasos, cinco stents, problemas derivados del propio marcapasos y, más recientemente, una negligencia médica que casi la deja ciega.

Cronología de los problemas de salud de “la Pelangocha”

2018: La pelangocha sufrió dos infartos

En febrero de 2019 , tras los infartos previos, los médicos deciden implantarle un marcapasos para evitar complicaciones mayores.

, tras los infartos previos, los médicos deciden para evitar complicaciones mayores. A principios de abril de 2019 , la actriz sufre su tercer infarto , el más grave de todos.

, la actriz sufre , el más grave de todos. La propia actriz dijo que el médico le advirtió a su hija que “a lo mejor no pasaba la noche”

Para estas fechas, distintas fuentes (Univision) confirmaron que Maribel ya tenía:

Cinco stents

Marcapasos funcionando

Configuraciones y calibraciones del dispositivo debido a fallas posteriores

debido a fallas posteriores En agosto de 2019 , Univision reportó que el marcapasos se le desconfiguró , dejándola muy mal y obligándola a pausar su trabajo teatral.

, Univision reportó que el , dejándola muy mal y obligándola a pausar su trabajo teatral. En enero de 2025, Tribuna reportó que un medicamento recetado por un oftalmólogo se contrapuso con los anticoagulantes que toma por sus problemas cardíacos. Esto generó un coágulo y un fuerte hematoma que puso en riesgo su visión.

La actriz declaró que su ojo “parecía un cacho de hígado” y que todo se debió a una negligencia médica, lo cual fue confirmado por un hematólogo

Milenio también reportó esta situación, añadiendo que Maribel ha padecido:



Bradicardia

Taquicardia

Doble marcapasos

Válvula mecánica en el corazón.

¿Quién es Maribel Fernández y por qué es tan importante en la comedia mexicana?

Hablar de Maribel Fernández “la Pelangocha” es hablar de una etapa completa del entretenimiento en México. Su personaje irreverente y popular la convirtió en un rostro habitual de la comedia televisiva y el cine picaresco.

Participó en programas icónicos y en una larga lista de producciones, desde comedias clásicas hasta telenovelas y unitarios como



Como dice el dicho

Esta historia me suena y

Mujer, casos de la vida real.

Además, ha demostrado vigencia apareciendo en proyectos recientes, realities y series, manteniéndose activa cuando muchos artistas de su generación ya se retiraron.