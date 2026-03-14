Actriz de La familia P. Luche y Vecinos, cambió los foros por una vida en pleno conflicto en Medio Oriente

La historia de una actriz mexicana dio un giro radical al mudarse de país y alejarse completamente de los foros de televisión. Conocida por su participación en programas como La familia P. Luche y Vecinos, ahora su realidad es totalmente diferente, pues vive en Medio Oriente entre sirenas y bombardeos. ¿De quién se trata?

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¿Qué actriz de La familia P. Luche dejó la actuación para vivir en Medio Oriente?

La actriz Ximena Orozco, rostro reconocido en diversos programas de la televisión mexicana, ha sorprendido a sus fans y seguidores, luego de mostrar que su vida ha cambiado de una manera completa.

Sin embargo, su vida personal dio un giro importante en 2022. Ese año contrajo matrimonio con Avishay Abutbul, ciudadano israelí, y decidió mudarse a Israel. Tras su boda adoptó el nombre hebreo de Hannah Abutbul y comenzó una nueva etapa lejos de los foros donde creció profesionalmente

A través de redes sociales, la actriz ha relatado cómo se vive el día a día en medio de la tensión militar entre Israel y Irán. Sus videos y testimonios han despertado preocupación entre el público mexicano, que recuerda a Orozco por su trabajo en distintas series y telenovelas.

Orozco ha explicado lo que ahora debe vivir y los cuidados a los que se tiene que apegar por vivir en aquel país. ¿Cómo es su vida?

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Ximena Orozco, actriz de La familia P. Luche / Redes sociales

¿Cómo es la vida de la actriz Ximena Orozco, tras vivir en Medio Oriente?

En su cuenta de TikTok, llamada “aishlatino.com”, Ximena Orozco mostró a todos sus seguidores cómo son los refugios antimisiles en los que debe resguardarse cuando suenan las sirenas de alerta.

Orozco explicó que en Israel existe un sistema de protección obligatorio en muchas viviendas llamado “mamad”, un espacio especialmente diseñado para proteger a los habitantes en caso de ataques.

Según detalló, el refugio que mostró (ubicado en la casa de su suegra) cuenta con paredes de concreto reforzado capaces de soportar explosiones cercanas. Las ventanas están protegidas por placas de metal blindado y un vidrio especial que evita que se rompa en fragmentos durante un impacto.

El cuarto también posee una doble puerta: una metálica blindada y otra convencional. Uno de los elementos que más llamó la atención es el sistema de filtración de aire, diseñado para purificar el ambiente interior en caso de ataques químicos o biológicos.

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¿Cuál es la trayectoria de la actriz Ximena Orozco?

Ximena Orozco comenzó su carrera artística a una edad muy temprana, pues apenas con ocho años debutó en la televisión y rápidamente se convirtió en un rostro familiar para los espectadores gracias a su participación en producciones infantiles y comedias.

Entre los proyectos que marcaron su trayectoria destacan los siguientes:



Sueños y caramelos ,

, Vecinos ,

, La familia P. Luche ,

, La rosa de Guadalupe y,

y, Fuego en la sangre.

Durante más de una década construyó una carrera constante en la televisión mexicana, participando además en proyectos como Contra viento y marea, Al acecho del Leopardo y Amor de barrio.

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