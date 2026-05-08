Actriz de La rosa de Guadalupe muestra en FOTO su tierna pancita de embarazo: ¿Es niña o niño?

Una actriz de La rosa de Guadalupe anunció hace algunas semanas que se convertiría en mamá. ¡Anunció su embarazo!

Luego de meses de esta noticia, ahora publicó un fotografía donde se deja ver con su tierna pancita acompañada de su esposo.

La fotografía enterneció a las redes sociales, quienes inundaron el internet con comentarios alentadores para la actriz. ¿De quién se trata? ¿Será niño o niña? Te decimos todos los detalles.

¿Quién es la actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ que anunció que será mamá? / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es la actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ que publicó una fotografía de su pancita de embarazo?

Se trata de la actriz Lorena Sevilla, quien participó en ‘La rosa de Guadalupe’ y reveló una fotografía donde deja ver su tierna pancita de embarazo.

La artista se une a la lista de famosas de la televisión como Alix Aspe, conductora de Cuéntamelo ya! que tambien dio a conocer cómo va su embarazo.

Cabe destacar que también ha sido reconocida por su papel en la telenovela ‘Cabo’ entre 2022 y 2023.

A finales de marzo de este 2026, Lorena Sevilla anunció junto a su esposo Andrés Muñoz que serían papás, por lo que se mostraron felices ante la noticia.

“Bebé Muñoz Sevilla está en camino. Nuestro corazón está más lleno que nunca. 2026”. Lorena Sevilla.

Esta noticia ahora ha dado un nuevo giro, pues la feliz pareja compartió una fotografía en sus redes donde se deja ver la tierna pancita de embarazo de Lorena Sevilla.

Karol Sevilla revela cómo va su embarazo. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la fotografía que compartió Lorena Sevilla dónde muestra su pancita de embarazo?

A través de sus historias de Instagram, Lorena Sevilla presumió la fotografía de su pancita al lado de su esposo Andrés Muñoz.

La pareja se mostró contenta por esta nueva etapa de su vida y, en diferentes historias de esta red social, Lorena Sevilla ha indicado que pronto sabrá si es niña o niño, lo que ha mantenido el suspenso entre ella y Andrés.

El momento no pasó desapercibido por los internautas, quienes comenzaron a reaccionar y hablar sobre la fotografía donde Lorena Sevilla muestra su pancita.



“Qué linda”.

“Ya queremos saber si es niña o niño”.

“Tendrá a una mamá muy bella”.

“¡Qué bonitos se ven juntos!”

“¡Felicidades y en hora buena”

“No dejes de cuidarte, se viene una buena etapa para ti”.

Hasta el momento no se sabe la fecha de cuándo nacerá el bebé de Lorena Sevilla, así como su género.

Lorena Sevilla comparte foto de su pancita embarazada. / Foto: Instagram/@lorena_sevilla.

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¿Quién es Lorena Sevilla?

Lorena Sevilla es una actriz, modelo y reina de belleza nacida en el estado de Colima. Actualmente tiene 35 años de edad.

Como reina de belleza, representó al país tras ser coronada como ‘Nuestra Belleza Internacional México 2015', logrando posicionarse dentro del top 10 de finalistas a nivel mundial.

En el año 2024 ganó relevancia para ser candidata oficial y representar a su estado, Colima.

Lorena Sevilla también ha destacado como actriz en la telenovela ‘Cabo’ junto a Bárbara de Regil, Matías Novoa y Eva Cedeño.

De igual manera, ha tenido participaciones en proyectos como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Esta historia me suena’.