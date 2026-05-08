Sandra Echeverría reaparece en redes y presume FOTOS con bello vestido tras sufrir estafa: ¿Cómo va el caso?

La actriz Sandra Echeverría se dejó ver nuevamente en sus redes sociales y compartió varias fotografías donde porta un elegante y muy bello vestido; los internautas y seguidores no tardaron en reaccionar y elogiar a la artista.

Cabe mencionar que la aparición de Echeverría sucede a poco más de dos meses de haber sido estafada por una empresa que le quitó millones y parte de su patrimonio. Pero, ¿qué ha pasado con el caso? Esto se sabe y te lo contamos.

Sandra Echeverría reaparece en redes luego de haber sido víctima de una estafa hace unos meses. / Foto: Instagram: @sandraecheverriaoficial.

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¿Cuándo y cómo fue estafada Sandra Echeverría?

A finales del mes de febrero, la actriz Sandra Echeverría anunció públicamente que había sido estafada por una empresa que le quitó parte de su patrimonio y millones de pesos.

Señaló que presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el fraude cometido por la empresa MetaXChange Capital.

La estafa ocurrió luego de que la actriz invirtió parte de su patrimonio y millones de pesos. En esa misma fecha, Echeverría aseveró que, tras este acto, dejó de recibir retribuciones de esta empresa.

También destacó que más de mil personas habían sido estafadas de la misma manera que ella, por lo que había más denuncias presentadas contra la empresa.

Sandra Echeverría víctima de fraude millonario. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué ha pasado con el caso de Sandra Echeverría tras ser estafada?

A finales de abril, dos meses después de que Sandra Echeverría presentó la denuncia, se anunció el arresto de Nazareth ’N’, mujer fundadora de la empresa que estafó a la actriz, de acuerdo con las declaraciones de ella misma.

A través de sus redes sociales oficiales, Sandra festejó la detención de la mujer:

“A nombre de todos los mil 500 afectados, gracias por pelear con nosotros. Y ahora, bueno, a seguir aportando pruebas y estar presentes en las audiencias. ¡Gracias a todas las autoridades! Y hoy hemos comprado que en la Ciudad de México, que la justicia existe”. Sandra Echeverría.

¡Pero no acabó ahí todo! Lo que parecía ser desenlace de esta pesadilla para Sandra se convirtió en una batalla legal, ya que Nazareth ‘N’ también demandó a la actriz por daños morales y delincuencia organizada.

Poco tiempo después de que fue arrestada en la zona de Polanco de la Ciudad de México, Nazareth ‘N’ presentó una contrademanda, de acuerdo con información de ‘El País México’.

Ante esta información, Sandra Echeverría detalló que en la audiencia fue dictada una vinculación a proceso de Nazareth ‘N’ y la prisión preventiva justificada tras considerar que existen datos suficientes sobre la comisión del delito de fraude.

Asimismo, la actriz mencionó que no hay una denuncia interpuesta en su contra y tampoco un procedimiento legal para alguna de las mil personas afectadas por la estafa, como lo mencionó ‘El País México’.

“Hasta este momento no existe ninguna denuncia en mi contra ni hemos recibido notificación de procedimiento legal alguno hacia mi persona o hacia otras víctimas. Pese a la narrativa que se ha intentado difundir públicamente, ninguna acción ha procedido”. Sandra Echeverría.

Nazareth ‘N’, mujer que estafó a Sandra Echeverría. / Foto: Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

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¿Cuáles fueron la fotografías que compartió Sandra Echeverría con elegante vestido tras desaparecer de redes?

Todo este asunto de la estafa de Sandra Echeverría la dejó sin apariciones en sus redes sociales, pues recientemente compartió varias fotografías donde presumió un bello y elegante vestido.

La actriz se dejó ver en un evento al que fue invitada, mostrándose feliz y dejando a un lado el tema legal que ha enfrentado en los últimos meses.

Con un buen peinado y portando un vestido con tacones, la actriz recibió miles de comentarios de sus fans en su cuenta oficial de Instagram, quienes la elogiaron por su belleza:

