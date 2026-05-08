Actor de El señor de los cielos sorprende a fans con FOTO de su impactante y ardiente físico: ¿De quién se trata?

A pesar de que la última temporada de ‘El señor de los cielos’ se estrenó en febrero de 2024, los actores que participaron en este proyecto siguen dando de qué hablar y ¡vaya que uno lo hizo!

Uno de los actores de ‘El señor de los cielos’ presumió en sus redes sociales que, lejos del set, tiene un buen y sexy físico, el cual no dudó en presumir en una fotografía.

Seguidores del actor y fans de la serie no dudaron en reaccionar al impactante físico de este artista. ¿De quién se trata y cuáles son las candentes fotografías? Acá te las dejamos.

Actor de ‘El señor de los cielos’ dejó a todos con la boca abierta con su impactante y sensual físico. / Foto: Telemundo.

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¿Quién es el actor de ‘El señor de los cielos’ que impactó en redes con su gran físico?

Ruy Senderos es el actor de ‘El señor de los cielos’ que ha dado que hablar en los últimos días, pues dejó sorprendidos a sus fans y también a seguidores de la serie al mostrar el resultado de su rutina de ejercicio.

En la popular serie, Ruy Senderos le dio vida a Heriberto Casillas, quien era hijo mayor del protagonista Aurelio del mismo apellido y Ximena Letrán.

El artista apareció en la primera y segunda temporada, dejando ver mucho drama y tensión que causaba su personaje.

Su personaje de Ruy muere en la segunda temporada, por lo que el actor ya no participó en este proyecto.

Ruy Senderos aparece en la primera y segunda temporada de ‘El señor de los cielos’. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la fotografía que compartió en sus redes sociales Ruy Senderos presumiendo su físico?

A través de sus redes sociales, Ruy Senderos presumió una fotografía que dejó con la boca abierta a todos, pues dejó ver su cuerpo trabajado y su buen y sexy físico.

El actor comúnmente se ejercita y comparte sus rutinas de ejercicio, pero las últimas fotografías que reveló dejaron asombrados e impactados a muchos.

Las fotografías de Ruy Senderos no tardaron en viralizarse y usuarios comentaron las acaloradas y picantes imágenes que dejó el actor:

“¡Ah caray! ¿Dónde estuviste todo este tiempo?”.

“¡Qué guapote!”.

“Tanto tiempo sin verte y mira qué cambiazo”.

“Chulo, guapo y un buen cuerpo”.

“No cabe duda de que derrocha guapura”.

“Mira ese cuerpo”.

Ruy Senderos sorprende a sus fans con picantes y sensuales fotos en sus redes. / Foto: Instagram/@ruy88.

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¿Quién es Ruy Senderos?

Ruy Senderos es un actor de 37 años de edad que ganó popularidad por su actuación en ‘El señor de los cielos’.

Debido a su salida de la serie por la muerte de su personaje, fue contemplado para otros proyectos como: ‘Señora Acero’’, ‘Enemigo Íntimo’ y ‘Ninis’.

Ha destacado también por otras participaciones en cinesy la pantalla chica, como:



Rosario Tijeras.

La fiscal de hierro

Bienvenida realidad

Julia vs Julia

Malaventura

Inició su carrera a los 12 años de edad con una participación en la telenovela infantil ‘Amigos por siempre’.

Participó en realities shows de Telehit como New Generation Mix, que buscaba al nuevo conductor del canal, pero no consiguió ganar.