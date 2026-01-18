Rafael Amaya volverá con una nueva temporada de ‘El señor de los cielos’, aseguran: Esto es lo que se sabe

Sin duda alguna, ‘El señor de los cielos’ fue una de las series más exitosas de Telemundo. Siendo protagonizada por Rafael Amaya, la producción se estrenó en 2013 y culminó tras nueve temporadas en el año 2024.

En su momento, Rafael Amaya llegó a decir que ya no interpretaría más al personaje de ‘Aurelio’. No obstante, recientemente se filtró que el actor habría aceptado volver a darle vida. Esto es todo lo que se sabe.

Rafael Amaya / Redes sociales

¿Por qué Rafael Amaya decidió dejar ‘El señor de los cielos’?

En una entrevista que le hicieron en 2024, Rafael Amaya dijo estar preparado para “cerrar el ciclo con ‘El señor de los cielos’. Esto, tras 11 años de haberle dado vida. Esto causó mucho revuelo en redes sociales, pues muchos consideran que ‘Aurelio’ fue el personaje más exitoso de su carrera artística.

“Cerrar mi ciclo con ‘El señor de los cielos’ con esta gran novena temporada me llena de mucha satisfacción. Estoy lleno de agradecimiento. (Estoy lleno de) orgullo por la evolución del personaje, así como de la serie durante los últimos once años”, indicó.

Pese a sus declaraciones, muchos mantuvieron la esperanza de que regresara en el futuro. Y es que no era la primera vez ‘Aurelio’ desaparecía de la pantalla. En 2019, Amaya se alejó de la vida pública; al poco tiempo regresó y explicó que había estado en una clínica de rehabilitación.

“Eso estuvo muy bonito, la muestra de lealtad y también aceptar muchos errores que cometí, aceptar que somos seres humanos y que no está mal sentirse mal, que no está mal equivocarse, no somos robots”, dijo en ese entonces.

Rafael Amaya / Redes sociales

¿Rafael Amaya interpretará otra vez a Aurelio en ‘El señor de los cielos’?

En una reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani platicó con su colega, Mandy Fridmann. Esta última mencionó que, presuntamente, Rafael Amaya aceptó volver a una nueva temporada de ‘El señor de los cielos’.

Según la comunicadora, el anuncio se dará en los próximos días. Y es que, al parecer, Telemundo quiere posicionarse como el “rey del rating” con la serie de proyectos que tiene pensado para este año.

“Vuelve Rafael Amaya a Telemundo. Anunciarán el regreso de Rafael Amaya y ‘Aurelio Casillas’ a ‘El señor de los cielos’. Es un año bien fuerte para Telemundo; viene el Mundial, la nueva temporada de ‘El señor de los cielos’ con Rafael Amaya, ‘La casa de los famosos’. Vienen fuertes” Mandy Fridmann

Aunque no hay nada confirmado de forma oficial, hace poco, a través de Instagram, se lanzó un pequeño corto sobre lo que muchos interpretan como un avance de una nueva temporada de la serie. Y es que, si bien no aparece Amaya, sí se hace mención de su personaje.

“La caleta ya tiene dueño… o eso cree…#DinastíaCasillas”, se lee en el post. Los fans han llenado los comentarios de peticiones para que Rafael reaparezca con su personaje.

¿Quién es Rafael Amaya?

Rafael Amaya es un actor y cantante mexicano. Actualmente tiene 48 años. Su debut artístico fue en el 2000 en la telenovela ‘La casa en la playa’. Previo a dedicarse a la actuación, llegó a formar parte de la Banda Palapa y Garibaldi.

Algunos de sus proyectos más exitosos han sido:

Sin pecado concebido

Salomé

Las vías del amor

Amar otra vez

Las dos caras de Ana

Amor letra por letra

El señor de los cielos

El Chema

La reina del sur

Ha sido muy discreto en cuanto a su vida personal. Se sabe que no tiene hijos y, en 2024, se reportó que tenía una novia llamada Maritza Ramos.

