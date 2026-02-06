La casa de los famosos Telemundo 2026: Filtran habitantes que serían parte de la nueva temporada

La sexta temporada de “La casa de los famosos de Telemundo 2026” ya calienta motores y promete convertirse en una de las ediciones más explosivas tras su pasada edición “La casa de los famoso All-stars” Con una mezcla de reinas de belleza, villanas de telenovela, influencers virales y figuras polémicas, el reality prepara un encierro lleno de drama, alianzas inesperadas y fuertes confrontaciones.

Mientras la cadena confirma a sus primeras celebridades, el periodista Javier Ceriani asegura que hay más nombres en la lista secreta.

¿Quiénes han sido confirmados para La casa de los famosos Telemundo 2026?

Telemundo ya empezó a destapar los primeros participantes de “La casa de los famosos de Telemundo 2026" y la selección no podría ser más explosiva. La producción apostó por una mezcla de personalidades intensas, figuras polémicas y celebridades con fandoms enormes, lo que anticipa roces, alianzas inesperadas y mucho drama desde el día uno. Estos son los famosos que oficialmente ya dijeron “sí” al encierro:



Lupita Jones – La primera Miss Universo mexicana llega como uno de las sorpresas más impactantes.

– La primera Miss Universo mexicana llega como uno de las sorpresas más impactantes. Laura Zapata – La icónica villana de telenovelas promete llevar ese temperamento fuerte a la vida real. Directa, frontal y sin filtros, se perfila como la habitante que más discusiones podría protagonizar dentro de la casa.

– La icónica villana de telenovelas promete llevar ese temperamento fuerte a la vida real. Directa, frontal y sin filtros, se perfila como la habitante que más discusiones podría protagonizar dentro de la casa. Kunno – El influencer regiomontano, amigo de Ángela Aguilar y famoso por sus bailes virales y controversias en redes.

– El influencer regiomontano, amigo de Ángela Aguilar y famoso por sus bailes virales y controversias en redes. Caeli – Considerada una de las primeras grandes youtubers de México, regresa a la televisión con este proyecto. La youtuber por fin cumple uno de sus deseos participar en este reality.

– Considerada una de las primeras grandes youtubers de México, regresa a la televisión con este proyecto. La youtuber por fin cumple uno de sus deseos participar en este reality. Jailyne Ojeda – Modelo e influencer mexico-estadounidense con millones de seguidores.

Yina Calderón – Empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, famosa por su personalidad explosiva y comentarios sin censura.

¿Cuándo comienza La casa de los famosos de Telemundo?

La nueva temporada se estrena el martes 17 de febrero de 2026. Los conductores Jimena Gállego y Javier Poza repetirán al frente de las galas, acompañando al público noche a noche con nominaciones, expulsiones y polémicas.

El incentivo tampoco es menor: el ganador se llevará 200 mil dólares, además de premios para segundo y tercer lugar, lo que eleva la tensión dentro de la competencia.

La sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo se emitirá principalmente por la señal de Telemundo en Estados Unidos y América Latina, con transmisiones diarias que contemplan galas de lunes a viernes y un programa especial de eliminación los domingos en horario estelar.

Filtran habitantes que entrarán a La casa de los famosos de Telemundo. / Redes sociales

¿Qué otros famosos presuntamente se unirían a La casa de los famosos de Telemundo, según Javier Ceriani?

Aunque la cadena aún no los confirma, Javier Ceriani filtró en su canal de YouTube otros posibles participantes. Según el periodista, se integrarán también otras seis figuras del espectáculo.



Horacio Pancheri, actor argentino.

Laura González, influencer

Josh Martínez, influencer,

Eduardo Antonio “el Divo de Cuba” y famoso por ser exnovio de Niurka

Oriana Marzoli

Elizabeth Gutiérrez

Al momento, estas son meras especulaciones, dado que las cuentas oficiales de La casa de los famosos no han revelado a sus demás participantes confirmados.

