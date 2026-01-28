Imelda Tuñón quedaría fuera de La casa de los famosos por esta fuerte razón, revela Gabo Cuevas

Próximamente dará inicio “La casa de los famosos Telemundo 2026" y aunque todavía se desconoce al resto del elenco, ya se confirmaron los primeros participantes, entre ellos Kunno y Lupita Jones.

En medio de estos rumores, el periodista Gabo Cuevas reveló que Imelda Tuñón, madre del nieto de Maribel Guardia, sí fue considerada para esta temporada; sin embargo, habría quedado fuera del elenco por un motivo de peso.

Imelda Tuñón

¿Por qué Imelda Tuñón no entraría a La casa de los famosos de Telemundo 2026?

Durante una reciente emisión, Gabo Cuevas aseguró que presuntamente Imelda Tuñón sí fue considerada formalmente por la producción del reality de Telemundo. Incluso, afirmó que fue contactada, invitada a participar y que realizó su casting completo.

“Me contaron de buena fuente que hizo casting para La casa de los famosos Telemundo, su nombre sonó, la buscaron, le dijeron ‘vente’, le hicieron su casting y la sorpresa fue para los que le hicieron el casting, porque no pasó los exámenes que le hace la psicóloga”, reveló Cuevas.

Según el periodista, el proceso avanzó con normalidad hasta la etapa de las evaluaciones psicológicas, un filtro obligatorio para quienes aspiran a ingresar a un reality de convivencia 24/7.

Cuevas explicó que la productora del programa, mantiene protocolos estrictos en este tipo de exámenes, ya que los participantes permanecen bajo vigilancia constante y sometidos a presión emocional.

“Imelda Tuñón se queda fuera de “La casa de los famosos Telemundo porque no pasó los estudios psicológicos y psicométricos. Endemol es muy estricto con esos protocolos y la chava se quedó fuera. Les llamaron negativamente la atención sus respuestas y cómo se comportaba” Imelda Tuñón

Aunque, según el comunicador, la producción presuntamente consideraba que Imelda Tuñón podía ser un perfil atractivo para generar rating, finalmente se tomó la decisión de no incluirla en el elenco."Pensaban que era un buen perfil, pero al parecer no estaba preparada y le dieron las gracias”, dijo en su canal de YouTube.

Imelda Tuñón quedaría fuera de La casa de los famosos por esta importante razón.

¿Qué enfermedad mental tendría Imelda Tuñón, según Gabo Cuevas?

Gabo Cuevas recordó que la propia Imelda Tuñón ha hablado públicamente sobre vivir con trastorno por déficit de atención (TDA), una condición que, según su versión, pudo haber influido en el resultado del proceso. Recordemos que en 2025, ella aclaró que aunque anteriormente había confesado tener un trastorno de bipolaridad, su médico descubrió que estaba mal diagnosticada.

“Ella ha dicho que tiene un trastorno por déficit de atención y parece que le jugó en su contra”, señaló.

Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha emitido una postura oficial sobre esta información. Sin embargo, la revelación ha generado conversación en redes sociales, donde usuarios debaten sobre los filtros psicológicos en los realities y la presión que implica participar en un formato de encierro total.

Por ahora, todo indica que Imelda Tuñón quedó fuera de la lista final de participantes de “La casa de los famosos Telemundo”.

¿Quiénes estarán en La casa de los famosos Telemundo 2026?

Aunque la producción de “La casa de los famosos” ha sido cautelosa con el elenco completo, ya se confirmaron los primeros participantes, entre ellos influencers y figuras virales que prometen dar de qué hablar.

El influencer regiomontano Kunno fue anunciado como el primer habitante oficial de “La casa de los famosos” Telemundo. Con millones de seguidores y una personalidad polémica, confirmó su ingreso a través de redes sociales y adelantó que el programa se estrenará el martes 17 de febrero a las 19:00 horas, tiempo de México.

Otra de las confirmadas es la exmissuniverso Lupita Jones y Jailyne Ojeda, influencer y modelo cuya popularidad creció tras aparecer en el video “Ella baila sola” de Peso Pluma y Eslabón Armado.

