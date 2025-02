Imelda Tuñón niega ser bipolar, aunque en una entrevista ella misma lo había revelado

La polémica entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, sigue dando de qué hablar. Luego de que la actriz diera su versión de los hechos en una conferencia de prensa, ahora Imelda ha compartido su perspectiva en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en ‘De primera mano’.

En sus declaraciones, Imelda afirmó que Maribel Guardia está utilizando a su hijo para presionarla y evitar que se mude de la casa donde han estado viviendo con ella. “Siento que está utilizando a mi hijo para que yo haga lo que ella quiere y eso no me gusta”, declaró.

Imelda Tuñón niega adicciones y trastornos psiquiátricos

En la misma entrevista, Imelda negó las acusaciones de Maribel Guardia sobre supuestas adicciones o problemas de salud mental. Insistió en que los exámenes toxicológicos que se ha realizado confirman que no consume sustancias prohibidas. “No tengo una enfermedad. No considero que tenga una enfermedad. Una persona adicta no podría dejar de consumir”, aseguró.

Además, desmintió que padezca trastorno bipolar, señalando que nunca ha recibido un diagnóstico de este tipo. “Nunca se me hizo un examen diagnóstico como tal que indicara trastornos de la personalidad”, aclaró, mencionando que en los nuevos exámenes que se ha hecho reflejaron que: “Sí soy hiperactiva y que tengo déficit de atención, pero no me apareció nada que tenga que ver con bipolaridad”.

La vez que Imelda Tuñón confesó padecer trastorno bipolar paranoide

En una entrevista realizada hace aproximadamente un año y medio, Imelda Tuñón admitió que padece trastorno bipolar paranoide y que ha seguido un tratamiento psiquiátrico durante diez años. “Tengo un problema psiquiátrico que tengo completamente controlado”, declaró en ese momento. Sin embargo, ahora niega que este trastorno haya influido en su situación actual e incluso negó tenerlo.

En esta ocasión, Imelda indicó que inició el tratamiento porque tenían problemas familiares previo a la muerte de Julián Figueroa, “creyendo que si yo me sentía bien, todo iba a cambiar a mi alrededor”. Y que hace poco, se dio cuenta: “No tengo estos indicadores de que nunca se me hicieron esos exámenes pertinentes para poder dar un diagnóstico de ese tipo. Entonces no te puedo decir si tengo un trastorno, si no aparece en los exámenes”.

