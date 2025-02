Imelda Tuñón no tiene acceso al dinero de Julián Figueroa, destapan detalles de la herencia del cantante

Desde hace varios días, se ha comenzado a especular que el verdadero origen del conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón seria el patrimonio que dejó Julián Figueroa tras fallecer en abril del 2023.

Recordemos que, el pasado 21 de enero, se dio a conocer que la actriz denunció a su nuera con el afán de defender la integridad de su nieto. Actualmente, el menor se encuentra bajo el resguardo temporal de la también presentadora, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Por su parte, Imelda ha asegurado ser una madre capaz y hasta se dijo dispuesta a someterse a exámenes toxicológicos para callar todos aquellos rumores que la acusan de tener problemas con el consumo de sustancias.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Imelda Tuñón y Maribel Guardia fuera del testamento de Julián Figueroa; detalles de la herencia

Lejos de lo que muchos han sospechado desde que inició el problema legal entre Maribel y su exnuera, el asunto no está relacionado con la herencia de Julián Figueroa, así lo reveló Cipriano Sotelo, abogado y vocero del caso respecto a los bienes del fallecido cantante.

En entrevista para diversos medios, Cipriano señaló que, tras la muerte de Julián, se logró constatar que ni Imelda o Maribel están contempladas en el testamento del artista, pues este había dejado como heredero universal a su hijo.

De acuerdo con el litigante, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y quien también es abogado de profesión, intercedió en su momento para ser el representante del pequeño y es el encargado de cuidar sus bienes, independientemente de cómo termine el caso de la actriz en contra de su nuera.

Julián Figueroa y Maribel Guardia / Redes sociales

Julián Figueroa: su hijo el heredero universal

Sotelo también mencionó que, si bien Chacón representa al pequeño, nadie puede tocar los bienes del menor, pues existe una garantía legal que indica que solo el menor podrá tomar posesión de su herencia hasta que cumpla la mayoría de edad, siempre y cuando este estudiando una carrera universitaria o tenga otro proyecto en mente.

Cipriano Sotelo “En la resolución donde se hizo válido el testamento que dejó Julián, se establece que el niño debe tener una garantía para cursar estudios universitarios o trabajar sobre un proyecto de vida y no va a poder nadie disponer de sus bienes porque hay un fideicomiso que se va a encargar de darle la certeza y cuando adquiera su mayoría de edad ya debe determinar qué hacer”

Para finalizar, reiteró que, si bien Imelda tiene una cierta “participación” en todo esto, no puede disponer del fideicomiso.

“El heredero universal es el niño, la señora por supuesto tiene participación por ser la mamá, pero no puede disponer de los bienes, en lo particular no tengo el conocimiento de cómo ella ha ido subsistiendo, solamente sabemos que recibía un apoyo económico por parte de la señora Maribel”, concluyó.

Julián Figueroa / Redes sociales

Imelda Tuñón: Nagibe Abbud, su examiga, asegura que es una interesada

En este martes de TVNotas, Nagibe Abbud, examiga de Imelda Tuñón, relató en exclusiva que la nuera de Maribel Guardia, además de consumir sustancias prohibidas, también es una mala madre.

De acuerdo con su testimonio, su hijo la ha visto en estado inconveniente en muchas ocasiones.

“De él nunca se hizo cargo. No es una buena mamá. En una ocasión nos habló a las 2 de la mañana. Estaba borracha, llorando. Fuimos y nos pidió que no hiciéramos ruido porque Maribel estaba dormida. Su hijo estaba con ella viéndola alcoholizada”, indicó.

Incluso, aseguró que Ime solo usa al pequeño como “cajero automático” para obtener dinero de Maribel Guardia. Recordemos que, de acuerdo con un documento filtrado en medios, que se dice es la denuncia de Guardia; la costarricense le daría a Tuñón una ayuda económica de 22 mil pesos mensuales.

