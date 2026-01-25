Maribel Guardia reaparece luego de que Imelda Tuñón dijo que la rifaban por 100 mil, ¿explotó con su exnuera?

Hace unos días, Imelda Tuñón encendió la polémica al lanzar explosivas declaraciones en las que aseguró que, presuntamente, a Maribel Guardia la rifaban por 100 mil pesos la noche. Esta información la dio a conocer durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Tras las declaraciones de Imelda, Maribel Guardia rompió el silencio y reapareció públicamente en medio de estas acusaciones, así como de otra polémica que también la rodea. En esta ocasión, el foco apunta a una exalumna, quien habría acusado a Marco Chacón de presunta violencia emocional durante un supuesto romance. Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿qué dijo Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Por que Maribel Guardia e Imelda Tuñón están peleadas?

El distanciamiento entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón comenzó dos años después de la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023 en la Ciudad de México. Tras el fallecimiento del hijo de Maribel, la relación entre la actriz y su exnuera se mantuvo fuera del ojo público durante varios meses, mientras ambas enfrentaban el duelo en torno al hijo de Julián e Imelda.

El conflicto se hizo público el 21 de enero de 2025, cuando Maribel Guardia informó a través de sus redes sociales oficiales que actuó legalmente en contra de Imelda Garza Tuñón. En ese mensaje, la actriz explicó que su decisión estaba motivada por la protección de su nieto y subrayó que no tenía intención de dar detalles del proceso ni de afectar la imagen de la madre del menor.

“No tengo afán de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, expresó entonces.

Tras esa acción legal, el menor de edad permaneció durante un tiempo bajo el cuidado de Maribel Guardia, mientras las autoridades revisaban el caso y analizaban la situación familiar.

Sin embargo, a finales de febrero, un juez determinó que no existían pruebas suficientes para mantener al niño separado de su madre, por lo que regresó con Imelda Tuñón. Desde entonces, los dimes y diretes han terminado por quebrar la relación, al grado que Maribel Guardia ya no ve a su nieto.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón compartió durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante sobre Maribel Guardia y compartió una versión personal de lo que, asegura, le fue contado antes incluso de iniciar su relación con Julián Figueroa.

Una de las personas que le dijo que, presuntamente “rifaban” noches con Maribel Guardia, fue su abuelo, así como de otra persona. También afirmó que ambos coincidían en relatar situaciones similares relacionadas con la actriz y cantante originaria de Costa Rica, las cuales, según su dicho, eran conocidas por distintas personas, incluso dentro del medio artístico, aunque relató que no todos se atreven a hablar del tema.

En ese mismo contexto, Imelda Garza Tuñón sostuvo que ha existido presión hacia algunos medios de comunicación para evitar que se hable mal sobre Maribel Guardia.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido porque mi abuelo era socio de una empresa constructora porque él era ingeniero civil y él me dijo: ‘Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quién pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche’. También me dijo eso otra persona... hace muchos años. Es sabido por bastantes personas incluso del medio, yo sé que no todo mundo habla porque sé que amenazaron a varios medios” Imelda Tuñón

Al momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado con respecto a las recientes declaraciones de la madre de su nieto. No obstante, algunos usuarios detallaron que esperan la réplica de la actriz.

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Que dijo Maribel Guardia tras las acusaciones de Imelda Tuñón sobre supuesta rifa por 100 mil pesos?

En medio del escándalo, Maribel Guardia reapareció junto a su esposo, Marco Chacón, en el reality show de parejas "¿Apostarías por mí?”, donde tuvo una participación especial en la que habló de su matrimonio y de su relación.

En esta ocasión, la actriz no hizo comentarios sobre las polémicas declaraciones de su nuera; por el contrario, compartió con los habitantes del programa cómo ha logrado mantener su relación a pesar de los momentos difíciles.

“No todo el tiempo es pasión, es una etapa divina. Curiosamente, la etapa más linda del amor no la cambiaría por la juventud. La etapa que tenemos es preciosa porque somos una pareja que se ama en las buenas y en las malas. Nos conocemos de todas las maneras

Hemos pasado cosas difíciles y, al final, lo que forma es el sufrimiento y el dolor; y a pesar de eso, que una pareja logre sobrevivir y salir adelante, eso es lo que hace a una verdadera pareja.”, concluyó Maribel Guardia en el reality sobre lo sólida que se ha vuelto su relación.

