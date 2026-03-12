Julián Figueroa: ¿Testamento falso y quemado? Exhiben pruebas que podrían cambiar su herencia, VIDEO

La polémica por la herencia de Julián Figueroa acaba de dar un giro que nadie esperaba. Los abogados de Imelda Tuñón aseguran tener pruebas periciales que indicarían que el testamento del cantante no solo supuestamente sería falso, sino que supuestamenre habría sido manipulado con químicos y fuego para aparentar antigüedad.

Ahora, en una entrevista con el programa De primera mano, el equipo legal de Imelda Tuñón presentó detalles de una investigación que, según afirman, confirmaría que el documento no sería auténtico.

Mira: ¿Nuevo golpe a Imelda Tuñón? Maribel Guardia la demanda y pide indemnización por haberla mantenido, revelan

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales y Canva

¿Por qué aseguran que el testamento de Julián Figueroa supuestamente sería falso?

El abogado de Imelda Tuñón, Antonio Lozano, explicó que las primeras sospechas surgieron al comparar la firma del documento con las firmas reales del cantante. De acuerdo con el litigante, el trazo que aparece en el testamento no coincide con la forma en que firmaba Julián Figueroa.

Además, los abogados aseguran que el día en que el documento habría sido firmado, en marzo de 2018 en Zihuatanejo, Guerrero, el artista se encontraba en otro lugar. Según la investigación, el cantante habría estado en la Ciudad de México cumpliendo compromisos profesionales, lo que haría prácticamente imposible que estuviera en la notaría donde supuestamente se realizó el trámite.

“Si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo para firmar y que esa no es su firma, entonces el testamento sería falso” Antonio Lozano.

La defensa sostiene que estas inconsistencias fueron el primer indicio de que el documento podría no ser legítimo, lo que llevó a solicitar formalmente su nulidad.

Lee: Maribel Guardia se pronuncia a la demanda de José Manuel Figueroa vs. Imelda Tuñón, ¿harta de su exnuera?

Julián Figueroa falleció el pasado 9 de abril por un infarto. / Instagram:@julian_f.f

¿Cómo se dice que habrían manipulado el testamento de Julián Figueroa?

Las revelaciones más impactantes llegaron cuando los abogados de Imelda Tuñón describieron lo que encontraron durante la revisión del protocolo notarial. Según su relato, el testamento supuestamente apareció dentro de un tomo que no estaba encuadernado correctamente, sino compuesto por hojas sueltas sujetas con un broche. Además, algunas páginas habrían estado parcialmente quemadas.

El abogado explicó que el documento supuestamente presentaba señales de manipulación química para borrar un texto anterior y colocar uno nuevo encima.

“Las hojas donde estaba el testamento de Julián tenían un texto original que fue removido utilizando un solvente químico. Se quitó el texto original, pero respetaron el sello y la firma”. Antonio Lozano

De acuerdo con los peritajes, el nuevo texto supuestamente habría sido colocado posteriormente, lo que provocó que el contenido quedara montado encima de los sellos oficiales, algo que normalmente no debería ocurrir en un documento notarial.

Incluso se detectó que las medidas de seguridad del documento no coincidían con las de otras escrituras del mismo libro.

Mira: Imelda Tuñón le responde a Niurka tras opinar sobre su pleito con Maribel Guardia: “Bendiciones”

¿Quemaron el testamento de Julián Figueroa? La teoría de que el documento fue alterado para aparentar antigüedad

Uno de los hallazgos que más ha generado polémica es el supuesto uso de fuego para alterar el documento. Durante la entrevista, uno de los abogados de Imelda Tuñón aseguró que el papel supuestamente habría sido sometido a calor para simular que se trataba de un documento antiguo.

“Sí. Según la perito, también fue sometido a fuego para aparentar antigüedad”. Antonio Lozano

Cuando el conductor preguntó directamente si el documento había sido quemado, el abogado respondió: “Exactamente. Lo quemaron para simular que era un documento antiguo. Todo esto demuestra que es indudablemente un documento falso”.

Además, los peritos oficiales de la fiscalía habrían determinado en sus dictámenes que ni la firma ni el documento pueden considerarse auténticos.

¿El testamento de Julián Figueroa estaba registrado en el sistema oficial?

Otra de las irregularidades señaladas por los abogados de Imelda Tuñón tiene que ver con el registro del documento. De acuerdo con su versión, el testamento supuestamente no aparece en el Registro Nacional de Avisos de Testamentos, un sistema que permite verificar la existencia de estos documentos en todo el país.

Abogados de Imelda Tuñón “Cuando se inicia la sucesión intestamentaria en Cuernavaca, el Registro Nacional de Avisos de Testamentos de Morelos dice que no hay testamento. Y esto es un registro nacional”.

También señalaron que en el libro de gobierno de la notaría donde supuestamente se elaboró el documento, la escritura correspondiente al testamento tampoco estaba registrada.

Este cúmulo de inconsistencias, según los abogados, refuerza la hipótesis de que el documento supuestamente fue creado posteriormente para ser presentado en el proceso sucesorio.

¿Maribel Guardia responde a Imelda Garza Tuñón: el testamento de Julián Figueroa fue quemado o falsificado?

Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, fijaron postura ante las recientes acusaciones sobre la supuesta falsificación o quema del testamento de Julián Figueroa. En un comunicado, Chacón explicó que ellos no tienen participación en la elaboración del documento y que será la autoridad quien determine su autenticidad. Además, aclaró que ninguno de los dos es beneficiario de la herencia, por lo que el resultado del proceso legal no modifica su situación.

“En un escenario el niño se queda con todo y en el otro se lo quedan la mamá y el niño” Marco Chacón,

Respecto a los procesos legales por la guarda y custodia del menor, negaron que existan casos desechados por la autoridad y atribuyeron los retrasos a cambios de jueces. También defendieron la denuncia penal contra Imelda Tuñón, asegurando que está respaldada por pruebas y testigos. Sobre las versiones de una supuesta victoria legal de Imelda, recordaron que el caso lleva más de un año en curso y que, según su postura, un expediente sin fundamentos habría sido cerrado mucho antes.

Finalmente, rechazaron la polémica sobre una pensión alimenticia que Marco Chacón tendría que otorgar como albacea, señalando que esa obligación solo puede ordenarla un juez. También desmintieron las declaraciones del exprocurador Antonio Lozano Gracia sobre la presunta manipulación o quema del testamento y recalcaron que desconocen el documento más allá de haber sido informados de su existencia dentro del proceso. Cerraron su postura con un mensaje contundente: