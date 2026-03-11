¿El testamento de Julián Figueroa es falso? Maribel Guardia lanza comunicado en redes sobre el proceso legal

La disputa legal en torno al testamento de Julián Figueroa continúa generando nuevas reacciones. En medio del proceso judicial que se mantiene abierto, Maribel Guardia compartió un mensaje público para aclarar información relacionada con un procedimiento que se llevó a cabo recientemente en el estado de Guerrero.

Marco Chacón habla sobre la disputa entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia por el testamento de Julián Figueroa

¿Por qué se cuestiona el testamento de Julián Figueroa?

La autenticidad del testamento de Julián Figueroa comenzó a ponerse en duda desde abril de 2025, durante el proceso legal que involucra a Imelda Tuñón. Su abogado, Antonio Lozano, señaló ante medios que existen irregularidades relacionadas con la firma que aparece en el documento.

Según el litigante, hay elementos que indican que el cantante no habría estado en el lugar donde supuestamente se firmó el testamento. El documento está fechado en marzo de 2018 en Zihuatanejo, Guerrero.

El abogado indicó que, de acuerdo con la información que han revisado, ese día Julián Figueroa habría tenido compromisos profesionales, lo que, según su postura, haría imposible que hubiera realizado el trámite en esa fecha.

“Si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo para firmar y que esa no es su firma, entonces el testamento sería falso” Antonio Lozano

El litigante explicó que por esa razón se presentó una demanda para solicitar la nulidad del testamento.

En el contexto de esta controversia también se ha mencionado a Marco Chacón, quien en su momento asesoró a Imelda Tuñón cuando comenzó el proceso relacionado con la sucesión de los bienes del cantante. Según lo que se ha señalado públicamente, Chacón incluso llegó a fungir como albacea durante una etapa inicial del proceso.

Maribel Guardia

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre el procedimiento en Guerrero relacionado con el testamento de Julián Figueroa?

El día de miércoles 11 de marzo, a través de un comunicado, Maribel Guardia explicó que el procedimiento que se realizó en Guerrero está dirigido contra la notaría donde se habría elaborado el testamento de Julián Figueroa. La actriz señaló que su equipo legal fue informado de este proceso y aclaró que ella no forma parte del mismo.

Según el mensaje difundido, durante ese procedimiento se habría presentado un peritaje en el que se cuestiona la autenticidad de la firma del notario que aparece en el documento. No obstante, la también cantante explicó que se trata únicamente de una opinión técnica.

Guardia puntualizó que, como ocurre en cualquier proceso legal, los peritajes pueden tener opiniones distintas y que en ese procedimiento específico no se presentó una postura contraria que analizara el documento.

Además, subrayó que el procedimiento se desarrolló con hermetismo, ya que únicamente participó la parte actora.

La actriz también aclaró que este proceso en Guerrero es independiente del que se desarrolla en el estado de Morelos, donde se analiza la sucesión testamentaria del hijo del fallecido cantante Joan Sebastian.

Hola a todos. Nuestros abogados nos informan que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián. Nosotros no somos parte en dicho proceso y se realizó con “total hermetismo” solo participó la parte actora. En dicho procedimiento se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario, dicho peritaje, es una opinión técnica que como todo en derecho puede tener opiniones en contrario, solo que allí no hubo espacio para otra opinión. Aclaro que, este proceso No es el que se lleva a cabo en Morelos (que todos conocemos). Los procesos judiciales en Morelos continúan su curso. Maribel Guardia

¿Qué pasaría con la herencia si el testamento de Julián Figueroa se declara falso?

El tema de la herencia ha sido uno de los puntos centrales en la discusión legal. El abogado Enrique Trejo, quien participa en el proceso relacionado con el testamento, explicó en entrevista para el programa Ventaneando, en abril 2025, cómo podría resolverse el caso si se determina que el testamento de Julián Figueroa no es válido.

Trejo señaló que el testamento no fue localizado por la familia del cantante, sino por autoridades del estado de Guerrero.

“El testamento no lo encontramos nosotros. Lo encuentran las autoridades correspondientes en el estado de Guerrero” Enrique Trejo

El abogado también explicó que las firmas que aparecen en el documento fueron atribuidas a Julián Figueroa en presencia de un fedatario público, lo que forma parte del proceso legal para validar un testamento.

De acuerdo con lo que establece el documento, el hijo del cantante sería el heredero universal de los bienes del artista, incluyendo la parte que le correspondería del patrimonio de Joan Sebastian. Sin embargo, Trejo indicó que incluso en caso de que el testamento fuera declarado inválido, el menor seguiría siendo heredero.

La diferencia, según explicó, radicaría en el porcentaje de los bienes que recibiría. Si el testamento se confirma como válido, el hijo del cantante heredaría la totalidad de los bienes de su padre. En cambio, si el documento se anula y se determina que Julián Figueroa murió sin testamento, la sucesión se tramitaría como intestamentaria.

En ese escenario, Imelda Tuñón podría recibir el 50% del patrimonio del cantante, mientras que el resto correspondería a su hijo.

