¿José Manuel Figueroa se quedó sin trabajo por culpa de Imelda Tuñón? ¡Habría manchado su carrera!

El conflicto legal entre el cantante José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón podría intensificarse en los próximos meses luego de que el intérprete decidiera emprender acciones legales en su contra por presunto daño moral y violencia mediática. Más allá de la imagen del cantante que ha resultado afectada, también económicamente presuntamente “la anda sufriendo”, pues aseguran que supuestamente ya no lo buscarían para trabajar. ¿Qué pasa exactamente?

José Manuel Figueroa compartió su angustia en redes ¿qué fue lo que pasó? / IG: @josemanfigueroa

¿De qué acusó Imelda Tuñón a José Manuel Figueroa, hermano del fallecido Julián Figueroa?

El jueves 5 de febrero se dio a conocer una conversación en la que Imelda Tuñón (hablando con su madre) asegura que, presuntamente, Julián Figueroa habría sido víctima de abuso por parte de su hermano, José Manuel Figueroa.

“El tema de la violación es un descuido muy fuerte de ella. Mi mamá estaba llorando conmigo. Ella no se llevaba tan bien con Julián porque vio muchas veces cómo me agredió, pero el otro día se puso a llorar conmigo y me dijo: ‘¿Cómo es posible que una madre no haga nada?’ Mi mamá tiene tres hijos y me dijo: ‘No me imagino que un hijo mío llegue y me diga: “mamá, me violaron”, y que se sepa quién fue, porque se sabe que fue José Manuel, su hermano lo vio… y que no haya hecho nada’” Imelda Tuñón en audio

Lo que muchos consideraron especialmente delicado es que ella también señala que Maribel Guardia presuntamente sabía de estos supuestos abusos contra Julián Figueroa; sin embargo, para evitar problemas familiares, habría decidido guardar silencio: “ Y lo protege, protege al hombre que atacó a su hijo, eso no esta bien ”, menciona en el audio.

A esta acusación, José Manuel Figueroa señaló que prepara una demanda contra Imelda. Además de tacharla de mentirosa, aseguró que la ley se encargará de las investigaciones y de que se haga justicia: “O me comprueba o que pague”, aseveró.

Imelda Tuñón sostiene acusaciones contra José Manuel Figueroa: “No lo puedo desmentir” / Redes sociale

¿José Manuel Figueroa tiene problemas económicos por culpa de Imelda Tuñón?

José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, presuntamente estaría sufriendo actualmente los estragos de lo dicho y “revelado” por Imelda Tuñón, pues las acusaciones son un tema delicado.

Más allá de la demanda preparada por el equipo de José Manuel Figueroa, también salió a relucir que el cantante al sufrir daño moral debido a la violencia familiar y mediática, tendría afectaciones económicas.

Según lo dicho en Ventaneando por José Roberto Gallardo, abogado del cantante, la difusión de las acusaciones ha afectado su reputación, su estabilidad emocional y también su actividad laboral dentro de la industria musical.

De acuerdo con Gallardo, Figueroa considera que el daño a su imagen pública ya es difícil de revertir, debido a que el contenido circula ampliamente en internet y ha sido retomado por distintos medios.

Desde el daño psicológico y lo que él siente en su honor, en su honra y en su decoro, incluso cómo percibe que la gente lo observa. Es algo irremediable porque ya está en la web y en los medios. (...) Las afectaciones económicas ya se están resintiendo, porque para los empresarios puede quedar endeble alguna situación o no dar certeza. José Roberto Gallardo, abogado de José Manuel Figueroa

Esto, afirmó la defensa, genera incertidumbre en torno al futuro inmediato de su carrera artística.

Abogado de José Manuel Figueroa / Ventaneando

¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel Imelda Tuñón tras acusaciones a José Manuel Figueroa?

En la misma entrevista con el abogado de José Manuel Figueroa, se le cuestionó sobre un tiempo aproximado que Imelda Tuñón podría permanecer en prisión en caso de ser culpable, a lo que él respondió:

A una pena de un año de presión, a seis años de prisión, todo depende de las circunstancias que advierta el juez. Abogado de José Manuel Figueroa

Aparte de la posible condena, en este tipo de procesos también se pide, en caso de que se halla culpable a la cantante, una reparación del daño, algo común en momentos como este.

