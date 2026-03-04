¡José Manuel Figuera ya olvidó a Marie Claire Harp! Filtran FOTOS de quien sería su nueva novia. ¿Quién es?

José Manuel Figueroa vuelve a dar de qué hablar. En medio de su pleito legal con su excuñada, Imelda Tuñón, se revela que se habría dado una nueva oportunidad en el amor con otra celebridad. Hace poco, se filtraron imágenes de él y una mujer misteriosa, quien se dice que sería su pareja actual. ¿De quién se trata?

José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Quiénes han sido las novias de José Manuel Figueroa?

Al ser un famoso cantante e hijo del fallecido Joan Sebastian, la vida amorosa de José Manuel Figueroa ha estado en el ojo público. A lo largo de los años, ha estado con grandes famosas. Te contamos algunos de sus romances más conocidos:

Ana Bárbara: Estuvieron juntos a principios de los 2000. Su romance terminó en medio de rumores de celos y conflictos.

Estuvieron juntos a principios de los 2000. Su romance terminó en medio de rumores de celos y conflictos. Ninel Conde: Comenzaron en el 2002 y terminaron en el 2006. En múltiples ocasiones, ella lo ha señalado por presunto maltrato. Él ha negado estas acusaciones.

Comenzaron en el 2002 y terminaron en el 2006. En múltiples ocasiones, ella lo ha señalado por presunto maltrato. Él ha negado estas acusaciones. Juliana Rodrígues: Empezó en 2011 y terminó en 2013. Ella aseguró que vivieron “momentos complicados” juntos.

Empezó en 2011 y terminó en 2013. Ella aseguró que vivieron “momentos complicados” juntos. Farina Chaparro: Desde 2014 hasta 2015. Ella también lo acusó de presunto maltrato.

Desde 2014 hasta 2015. Ella también lo acusó de presunto maltrato. Marie Claire Harp: Comenzaron en 2021 y terminaron en 2023. Hicieron planes de boda y hasta hubo anillo de por medio, pero al final no se concretó nada. La ruptura, aparentemente, se dio de forma amistosa.

En su momento, se llegó a pensar que regresaría con la exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2023’. No obstante, al final dejaron claro que su relación actual era solo cordial.

Ninel Conde / Redes sociales

Ella sería la nueva novia de José Manuel Figueroa

En la más reciente emisión en su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani compartió fotografías de José Manuel Figueroa y la chica que sería su nueva pareja. De acuerdo con el periodista, en su momento, ellos tuvieron una breve relación.

Comentó que se reencontraron recientemente y decidieron intentarlo de nuevo. Se trata de Jessica Hoffman, una mujer de origen brasileño.

“Ella sería la nueva conquista de José Manuel Figueroa: Jessica Hoffman. Ahí están en las cataratas, en Brasil. Es súper discreta; tiene su Instagram privado; no te va a aceptar… Ellos ya se habían conocido hace muchos años; es un recalentado muy cool. Se volvieron a encontrar en Brasil. José Manuel Figueroa está en Brasil con ella. Estas fotos son de anoche” Javier Ceriani

Hasta el momento, José Manuel no ha dicho nada sobre su presunta nueva relación. En tanto que sus fans lo han felicitado y esperan que, en esta ocasión, todo vaya muy bien.

¿Cuál es el pleito legal entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón?

A principios de año, se viralizó un audio en el que Imelda Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de, presuntamente, haber abusado del fallecido Julián Figueroa. También afirma que Maribel Guardia sabía de esta supuesta situación y decidió no hacer nada.

Tuñón intentó negarlo al principio y decir que el material era falso. Sin embargo, después sostuvo los señalamientos. Maribel negó esto y José Manuel decidió iniciar un proceso legal por daño moral.

Este 4 de marzo, Javier Ceriani informó que, aparentemente, el cantante también la denunció por “violencia intrafamiliar”. Cabe destacar que una fuente anónima contó a TVNotas hace poco que José Manuel está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para limpiar su nombre y hacer que Imelda pague por todo lo que ha dicho sobre él y su familia.

“Para que ella se abstenga de ausentarse de su domicilio, tiene que dar la cara y responder la demanda a la brevedad. Tampoco puede vender ninguna de sus propiedades hasta que se defina su situación y debe presentarse ante las autoridades. José Manuel pedirá que se cite a algunos periodistas para que rindan su testimonio. Ojalá todo termine bien y que Imelda ya entienda la lección”, relató.

