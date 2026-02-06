José Manuel Figueroa “se agarró del chongo” con Maribel Guardia por Imelda Tuñón; confirma batalla legal

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, sumó un capítulo explosivo que volvió a sacudir al mundo del espectáculo. La filtración de audios atribuidos a Imelda, las reacciones de José Manuel Figueroa y los viejos roces con la actriz costarricense reavivaron una historia marcada por señalamientos, versiones encontradas y posibles acciones legales.

La controversia creció luego de que el periodista Javier Ceriani difundiera un nuevo audio que, según explicó, correspondería a declaraciones privadas relacionadas con la familia Figueroa. A partir de ahí, el nombre de José Manuel volvió a colocarse en el centro de la conversación, no solo por los supuestos señalamientos, sino por su relación tensa con Maribel Guardia desde hace años.

¿Qué dijo Imelda Tuñón presuntamente sobre José Manuel Figueroa en los audios filtrados?

La difusión de un nuevo audio provocó una oleada inmediata de reacciones en redes sociales y programas de espectáculos. En dicha grabación, atribuida a Imelda Tuñón, se escucharían acusaciones de presunto abuso sexual contra José Manuel Figueroa, un señalamiento que generó fuerte indignación y debate público.

El tema escaló rápidamente porque se trata de acusaciones delicadas, que involucran a la familia de Julián y tocan directamente su memoria y legado.

En medio del ruido mediático, surgió una pregunta clave: ¿el audio es real o podría tratarse de un contenido manipulado? Esta duda se volvió central luego de que la propia Imelda ofreciera su versión asegurando que podría tratarse de Inteligencia Artificial.

¿El audio de Imelda Tuñón fue generado con inteligencia artificial?

Luego de la filtración, Imelda Tuñón aseguró que desconoce la existencia del audio y planteó la posibilidad de que se trate de un material generado con inteligencia artificial. La declaración sorprendió, especialmente después de que Gustavo Adolfo Infante confirmara en el programa Sale el sol que fue la propia Imelda quien le envió el archivo, aunque posteriormente pidió que no se difundiera por recomendación de sus abogados.

La periodista Ana María Alvarado también presentó un video con la reacción de Tuñón, donde la actriz negó que la acusación fuera real y subrayó la gravedad del tema. El debate se amplió a la discusión sobre el uso de IA para crear o manipular audios, una preocupación cada vez más frecuente en el ámbito del espectáculo.

¿Cómo reaccionó José Manuel Figueroa a los audios, procederá legalmente y qué confesó de Maribel Guardia?

José Manuel Figueroa no solo estalló contra todo lo que se ha dicho en su contra, sino que también aseguró que, según él, “todo el plan que tienen es para chin... a Maribel”, dejando en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados y que procederá legalmente si la situación continúa escalando. Este estallido abrió la puerta a uno de los temas que más tensión ha generado en esta guerra mediática: su distanciamiento con Maribel Guardia, un quiebre que llevaba años silencioso y que hoy vuelve a la superficie con más fuerza que nunca.

A través del canal de Javier Ceriani, José Manuel decidió hablar sin filtros y, por primera vez, explicar con detalle por qué se rompió su relación con Maribel. En esos audios reveló que uno de los motivos principales de la ruptura fue su total desacuerdo con el matrimonio de Julián e Imelda, confesando que él mismo le pidió a su hermano que no se casara porque apenas iba comenzando su carrera y no era el momento adecuado

“Tú sabías que uno de los temas por los que me terminé agarrando con Maribel… fue porque yo le dije que no se casara Julián. Ese es el ped... Yo no quería que se casara Julián”. José Manuel Figueroa

José Manuel relató que aconsejó a su hermano no casarse, argumentando que estaba por iniciar una carrera y que incluso Joan Sebastian habría opinado lo mismo. Sin embargo, Julián decidió seguir su propio camino.

“Yo le dije: ‘Güey, no te cases, vas a empezar una carrera…’ y él me dijo: ‘no es que yo no quiero seguir los patrones, quiero hacerlo bien’”. José Manuel Figueroa

Hasta ahora, Maribel Guardia no se ha pronunciado públicamente sobre estas nuevas revelaciones, mientras la polémica continúa creciendo y el posible camino legal sigue sobre la mesa.

¿Maribel Guardia y Marco Chacón se opusieron a la boda de Julián e Imelda?

En otra versión de los hechos, Imelda Tuñón ya había revelado que Julián Figueroa incluso huyó de un centro de rehabilitación para casarse con ella. Pero en este testimonio, Maribel Guardia y Marco Chacón se habrían opuesto inicialmente al matrimonio.

Imelda Tuñón “Después de la pedida de mano, Marco y Maribel hablaron con mi familia. Les dijeron que no nos podíamos casar, que éramos inmaduros, que no debíamos estar juntos y que Julián tenía problemas de adicciones”.

Imelda también aseguró que, pese a las negativas, Julián logró escapar del centro de rehabilitación para llegar a su boda.

“Se escapó del centro de rehabilitación y se fue a casar conmigo”. Imelda Tuñón

Más adelante, explicó que quien mostró mayor resistencia fue Marco Chacón, mientras que Maribel finalmente accedió tras hablar con su hijo.

“Le dijo a su mamá: ‘sabes qué, sí me voy a casar’… habló con ella y fue a la que convenció”. Imelda Tuñón