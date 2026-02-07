Maribel Guardia en peligro, examiga de Imelda Tuñón asegura graves amenazas: “Me aventará ácido en la cara”

La polémica en torno a Imelda Garza Tuñón, viuda de Julián Figueroa y exnuera de Maribel Guardia, continúa escalando. En medio de los señalamientos por presuntos episodios de violencia familiar y la difusión de videos que exhiben discusiones de pareja, ahora resurge una declaración que ha encendido las alertas: una examiga de Imelda asegura haber recibido amenazas graves y afirma que Maribel Guardia podría estar en riesgo por su vínculo con el caso.

Mhoni Vidente advierte escenario difícil para el hijo de Imelda Tuñón y Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es la polémica de Imelda Tuñón y su ex amiga Nagibe Abbud?

La relación entre Imelda Garza Tuñón y Nagibe Abbud pasó de la cercanía personal a un conflicto público que se ha desarrollado en entrevistas, redes sociales y encuentros con la prensa. Nagibe Abbud ha sostenido que decidió hablar tras la difusión de un video relacionado con una discusión entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa, material que generó múltiples reacciones.

De acuerdo con Abbud, su postura no surgió recientemente, sino que se remonta a meses atrás. En el video difundido por la cuenta de Ernesto Buitrón desde abril de 2025, cuando Imelda Tuñón habría compartió en redes sociales textos donde, según Abbud, la señalaba directamente de amenazas y mencionaba incluso a la Interpol. Sobre esto, Nagibe cuestionó públicamente la veracidad de dichas acusaciones y la falta de acciones legales formales.

“¿Por qué no rastrea esos números? ¿Por qué nada más lo hace cuando le conviene?” Nagibe Abbud

Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Nagibe Abbud sobre Imelda Tuñón?

Durante diversas entrevistas, Nagibe Abbud ha reiterado que sus declaraciones se basan en pruebas que, según ella, le fueron entregadas y que consideró imposible ignorar. En el encuentro con la prensa, señaló que su decisión de hacer pública una carta y documentos respondió, en sus palabras, al bienestar de un menor.

“Yo hice lo que hice por el niño. Realmente yo no quería estar en esta situación” Nagibe Abbud

Un reportero le pregunta si sus pruebas eran no favorables para Maribel Guardia, a lo que Abbud aseguró que sus pruebas que presentó, en realidad, no favorecen a Imelda Tuñón, sino que, desde su perspectiva, exhiben conductas manipuladoras.

“¿Mis prubeas? Mis pruebas son todo lo contrario. Ponen a Imelda como una manipuladora y una mentirosa” Nagibe Abbud

También rechazó las versiones que la señalan de utilizar la polémica como promoción personal. “No tengo nada que decirles a esas personas”, respondió cuando fue cuestionada sobre quienes aseguran que busca darse a conocer mediáticamente.

Recientemente en entrevistas, Nagibe Abbud afirmó haber presenciado presuntos episodios de violencia en el entorno de Imelda Tuñón, tanto hacia Julián Figueroa como hacia su hijo, declaraciones que han sido ampliamente replicadas y que forman parte del contexto actual del conflicto.

Nagibe sigue hablando de Imelda / Cortesía Nagibe

¿Por qué estaría en peligro Maribel Guardia?

El punto más delicado de las declaraciones de Nagibe Abbud surgió cuando habló de presuntas amenazas directas, las cuales, según su testimonio, no solo la involucran a ella, sino que podrían extenderse a personas cercanas al caso, entre ellas Maribel Guardia. En el video difundido de abril del 2025, Abbud afirmó que Imelda Tuñón se habría comunicado con ella para lanzarle una amenaza específica.

“Se ha comunicado para decirme que me va a aventar ácido en la cara” Nagibe Abbud

Además, aseguró que personas relacionadas con instancias de gobierno le alertaron que se estaba preguntando por su dirección. “Esta persona está preguntando tu dirección”, relató que le informaron, motivo por el cual decidió contactar a su abogado.

Nagibe Abbud explicó que, al no existir una demanda formal en su contra, no encuentra una razón legal para que se busque su ubicación. “Si no es una cuestión legal, ¿para qué está preguntando mi dirección?”, cuestionó públicamente.

Por otro lado cuando le preguntaron si la actriz Maribel Guardia corre riesgo con su exnuera Imelda Tuñón, Abbud contestó de manera contundente:

“Yo lo dije desde un inicio, yo creo que cualquier persona que esté involucrada en la situación merece guardar precauciones” Nagibe Abbud

