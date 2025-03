Imelda Garza Tuñón y Nagibe Abbud, su ex amiga, ¡Compartieron al mismo hombre!

Una examiga de Nagibe Abudd, quien pidió mantener el anonimato, reveló que la actriz y cantante tuvo un romance con Arturo Grado, ‘Polidraco’, quien recientemente contó a TVNotas que el año pasado tuvo una aventura con Imelda Tuñón.

Imelda Garza y Nagibe Abbud estuvieron con el mismo hombre / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Nagibe Abudd, ex amiga de Imelda Tuñon, y Arturo Grado?

Nuestra fuente nos dijo: “Las vueltas que da la vida. Hace apenas unas semanas Arturo salió a revelar que había tenido una aventura de una noche con Imelda. Lo que nadie sabe es que también tuvo un romance con Nagibe, quien ha hablado de Ime”.

“Arturo y Nagibe son de Chihuahua. Se conocen desde hace muchos años, por ahí de 2012, cuando él trabajaba para Omar Chaparro con su personaje de ‘Polidraco’. Interactuaba con los personajes de ‘La licenciada’, ‘Yajairo’ y ‘El púas’”.

“En ese entonces, solo se dio una amistad entre ellos. Luego, Nagibe se fue a estudiar actuación a la CDMX. ‘Polidraco’ viajaba constantemente para participar en Sabadazo y Las lavanderas. Ahí se empezaron a frecuentar más”.

“La amistad empezó a transformarse hasta que se hicieron novios. La relación duró solo unos meses, entre otras cosas, porque él no vivía de fijo en la CDMX, y ella estaba súper chavita. Se sentía sola en la ciudad, porque dejó Chihuahua para poder estudiar acá”. Examiga de Nagibe Abbud

‘Polidraco’ presentó a Nagibe con ‘Rey grupero’, con quien hacía contenido para YouTube. En 2018, la metió como actriz a la grabación de una película de ‘Rey grupero’. En la historia hacían de pareja, lo que no les costó nada de trabajo, porque ya habían tenido sus queveres”.

“‘Rey grupero’ nunca pudo estrenar esa película porque quedó muy mal hecha. No sabe nada de cine y no hubo manera de que saliera al público. Esto, por cierto, le ocasionó problemas con varios inversionistas y el rompimiento de su amistad con ‘Polidraco’, concluyó.

¿Qué dijo ‘Polidraco’ a TVNotas sobre su aventura con Imelda Tuñon?

“La conocí el año pasado.Tuve unos problemas con mi pareja y (una persona de la CDMX) me dijo: ‘Ven a una fiesta’. Yo fui a echar cotorreo. Nunca pensé que sería un personaje que iba a reventar toda esta polémica”.

“No conocía a nadie. Estábamos en la jarra, muy respetuosos. Se dieron las cosas. Empezamos a interactuar en la fiesta, bien contentos y felices”.

“Ime es una mujer muy simpática. Muy insistente. Sexy. Siempre sobresale de las demás. No sabía que era la viuda de Julián Figueroa (†)”.

“En la fiesta todos consumimos (drogas). Fuimos al baño uno por uno. Era normal. Todos se estaban echando su rollo. De repente alguien sacó. Muy normal hoy en las fiestas”. Arturo Grado

¿Tuvieron relaciones? “Sí. El cotorreo y bye . Después ya no nos vimos. Luego ella me mandó un video (donde canta). Yo ya no quise cuando supe quién era. Ya no quería problemas. Mi novia se enteró. Nos separamos. Llevaba 4 años con ella. Sí valió la pena el desliz con Imelda. Mi novia y yo ya andábamos mal”.

Imelda Garza Tuñón / Archivo TVNotas / IG: @imetunon

¿Quién es Nagibe Abbud?

Nació en Chihuahua en 1998. Es sobrina de Omar Chaparro.

Ha trabajado en cine, televisión y teatro desde los 15 años. Debutó en la puesta: La cenicienta

Participó en los programas unitarios:

Como dice el dicho ,

La rosa de Guadalupe ,

Esta historia me suena,

La reina soy yo.

En cine la hemos visto en La rebelión de los Godinez . Estuvo en la serie Señorita 89 .

Formó parte de los grupos The trafic y Finnix pop.

Se lanzó como solista en 2024.

Negibe e Imelda se conocieron en 2018 y formaron el grupo musical Finnix pop que se desintegró en 2022 / Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

