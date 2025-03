Alex B no suplirá a Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’, pero en ‘Hoy’ no le cierran las puertas

Tras el lamentable fallecimiento de Daniel Bisogno, a los 51 años, surgieron especulaciones sobre quién supliría al conductor de ‘Ventaneando’ en el programa de espectáculos. En un principio, la audiencia compartió sus deseos de que Alex B, su hermano, se uniera a dicha emisión. Esto, por un motivo de nostalgia.

Sin embargo, Pati Chapoy, titular del programa de Azteca uno, negó que Alex vaya a ser parte de ‘Ventaneando’. Incluso, no dio más detalles sobre este tema. Habría dado a entender que no buscarían a una persona que se sume al elenco de conductores.

Pese a la incógnita de quién será el nuevo conductor de ‘Ventaneando’, la productora del programa ‘Hoy’ expresó la posibilidad de que el hermano de Daniel Bisogno se una al matutino de Televisa. ¿Qué dijo?

¿Qué dijo Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, sobre la posible llegada de Alex B a ‘Hoy’?

Luego de que también se especuló que Atala Sarmiento podría regresar a ‘Ventaneando’ tras el fallecimiento de Daniel, Álex Kaffie mencionó que el hermano del ‘Muñeco’ tuvo un acercamiento con el productor de ‘Sale el sol’, para unirse a esta producción.

No obstante, no llegaron a un acuerdo, ya que no sería el único contemplado para sumarse como conductor en este matutino. Ahora, Andrea Rodríguez, productora de ‘Hoy’, rompió el silencio sobre la opción de contratar a Alex B en el matutino en el que trabaja.

La hermana de Magda Rodríguez comentó que sí ha hablado con Alex, pero solo para tratar temas personales y eviarle sus mejores deseos en estos momentos de duelo.

“Yo tuve la oportunidad de ver a Alex B el miércoles pasado. Estuvimos juntos ahí platicando dos horas. Yo le escribí y le mandé un fuerte abrazo y, pues, por el momento, no hemos platicado de trabajo, no hemos platicado de esas cosas”, dijo.

No obstante, no descartó la posibilidad de integrarlo en algún segmento de ‘Hoy’.

“Si llega a haber un momento que platiquemos y a lo mejor encontremos una opción, puede ser que sí, pero eso tendríamos que platicarlo juntos”. Andrea Rodríguez

¿Cómo reaccionó Alex B sobre integrarse como conducto al programa ‘Hoy’?

Después de que Alex B confirmó su salida de ‘Al extremo’, no ha dado a conocer sus deseos de formar parte de otro programa. En esos momentos, se habría concentrado en la salud de Daniel Bisogno.

Luego del deceso de su hermano, Alex B no se ha pronunciado con respecto a la posibilidad de ser parte del programa ‘Hoy’, así como las especulaciones de que tuvo algunas pláticas con el productor de ‘Sale el sol’.

En redes sociales, esperan que Alex Bisogno tenga la oportunidad de ser parte de algún otro programa. Resaltaron su gran carisma y talento frente a las cámaras.

