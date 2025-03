¿Alex B confirmó que Daniel Bisogno tuvo un romance con Charly Moreno?: “Era parte de la familia”

La muerte de Daniel Bisogno no solo desató conmoción en la industria del espectáculo, sino también rumores sobre lo que pasaría con la herencia del conductor de ‘ Ventaneando’. En esta ocasión, Alex B reveló detalles sobre los rumores en torno a este proceso legal. ¿El supuesto novio de Daniel será acreedor a algún bien?

Recordemos que la exesposa de Daniel Bisogno, Cristina Riva Palacio, comentó que el padre de su hija no dejó un testamento. No obstante, el exconductor de ‘Al extremo’ mencionó que sí existe una herencia y compartió cuáles eran los bienes que tenía su hermano.

¿Qué dijo Alex B sobre la herencia de Daniel Bisogno?

En un encuentro con la prensa, Alex B fue cuestionado sobre la herencia de su hermano Daniel Bisogno y él respondió sin tapujos. Aseguró que el conductor siempre fue un hombre con hábitos de ahorro.

Según el famoso, Daniel tenía una casa de fin de semana que será directamente para su única hija, fruto de su matrimonio con Cristina Riva Palacio.

“Evidentemente, sí hay una herencia, pero no la que dicen. Daniel era una persona trabajadora y siempre tenía la mentalidad del ahorro, de pensar en su vejez…Compró su casa, una casa de fin de semana, cosas que evidentemente será para mi sobrina”, comentó Alex.

Agregó: “Cuando mi sobrina nació cambió, cambió el chip de Daniel. Empezó a pensar en ella... Dejó un seguro de vida, las propiedades”.

Alex Bisogno responde a rumores sobre el supuesto novio de Daniel Bisogno y su herencia

En medio de las especulaciones de que Daniel Bisogno sostuvo una relación con Charly Moreno. Alex B confirmado que su hermano si había tenido una relación cercana con el influencer. ¡Aseguró que fue parte de su familia!

“Charly fue parte de la familia. Lo queremos. Y sin duda fue una persona que estuvo con Daniel, en las buenas y en las malas, y estoy seguro que él le regaló mucha alegría a Daniel, por lo que solo tengo agradecimiento para él”. Alex B

Añadió: “Sé que él también está viviendo su duelo, no me queda la menor duda de que lo está extrañando. No hemos podido platicar mucho, porque cada quien está viviendo desde su trinchera. Nos vamos a ver la próxima semana, en casa de Daniel y tratando de recordarlo, porque él nos unía a todos, pero creo que es un buen momento para reunirnos”.

¿Qué dijo Alex B sobre la orientación sexual de Daniel Bisogno, su hermano?

Aunque no reveló si son ciertos las especulaciones de la herencia de Daniel Bisogno a su presunto novio, Alex sí contestó a la sobre la orientación sexual de su hermano.

“Nunca me metí en su vida personal, soy su hermano, y lo que él hacía de la puerta de su casa para adentro, era de él, y lo que haya hecho, yo se lo aplaudo”. Alex B

“Se vale amar a quien tú quieras, qué más da. Las parejas que tuvo, yo conocí a Andrea Escalona, Mariana Ochoa y Fran Meric. Finalmente, si él tuvo otras relaciones recientemente, seguramente también las amó igual. Todas las parejas que tuvo Daniel, todas, te van a hablar bien de él”, concluyó.

Así lo dijo Alex B: