Maribel Guardia comparte fuerte mensaje: “va a vivir un infierno en su vida”, ¿indirecta para Imelda Tuñón?

El conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, ha escalado hasta convertirse en un tema de interés mediático en el que han intervenido diversas voces.

El pasado fin de semana, Imelda Tuñón recuperó a su hijo. Esto después de varias semanas de que la Fiscalía de la Ciudad de México le diera la custodia temporal del menor a Maribel Guardia, quien previamente la demandó en un afán de proteger el bienestar de su nieto.

¿Qué comentó Maribel Guardia tras perder la custodia temporal del hijo de Imelda Garza Tuñón?

A raíz de la demanda de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón, su exnuera, la actriz ha dejado claro que siempre ha considerado que un hijo debe estar junto a su madre. Sin embargo, apuntó que la joven no estaría en condiciones de cuidar a su nieto. Esto por sus supuestas dependencias a las sustancias y las bebidas.

Luego de que su nieto regresó con Imelda, Maribel compartió a la prensa que está tranquila con la decisión de las autoridades. Reiteró que está de acuerdo con que su nieto esté al lado de quien le dio la vida. Es decir, Imelda Tuñón.

Imelda Tuñón y la verdadera razón por la que recuperó a su hijo / Redes sociales

En cuanto a si se esperaba esta decisión, agregó: “Pues me lo imaginaba que podía suceder, no fue algo que me sorprendiera. Yo siempre supe que este niño hermoso que amamos tanto Imelda y yo, no iba a estar conmigo, es una ley de vida. Lo que yo quería era protegerlo, cuidarlo y creo que si ella está bien, él va a estar bien”.

El abogado de Maribel Guardia, Alejandro Jiménez ofreció esta semana unas declaraciones a la prensa, en las que confirmó que la actriz no piensa quedarse con su nieto, pero si está preocupada por el pequeño, debido a los supuestos problemas de adicciones que tendría Imelda Tuñón.

“Jamás hemos peleado para quitarle al niño y que no lo pueda ver, no, que lo vea cuando quiera, a final de cuentas es la mamá. Entonces, cuando ella no se da cuenta de los problemas que tiene y no los reconoce, constituye un peligro para el niño”, sostuvo Alejandro Jiménez.

¿Maribel Guardia lanza indirecta a Imelda Tuñón?

Maribel Guardia ha llamado la atención en redes sociales luego de compartir un video relacionado con las adicciones, lo que ha desatado especulaciones sobre si el mensaje estaría dirigido a Imelda Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa.

Este sábado, la actriz costarricense utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un clip que aborda un tema sensible para ella, ya que en diversas ocasiones ha hablado abiertamente sobre los problemas de adicciones que enfrentó su hijo Julián Figueroa durante varios años.

Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, no piensa dejar a Maribel sola en su duelo. / Facebook: Maribel Guardia



En el video, originalmente publicado por la Clínica nuevo ser, especializada en rehabilitación y tratamiento de adicciones, un médico explica la diferencia entre la abstinencia y la sobriedad y explica que dejar las drogas no significa necesariamente estar en recuperación.

“Una persona que no usa un programa de recuperación y solo deja las drogas va a sufrir probablemente un infierno en su vida porque no tiene sobriedad, tiene abstinencia”, se escucha decir al experto en el clip compartido por Maribel.

Maribel Guardia llora en conferencia de prensa y pide a Imelda Tuñón que se rehabilite y acepte ayuda. / Alejandro Isunza

Además, el video enfatiza que “la sobriedad no es abstinencia, es algo mucho más allá; es el manejo y control de emociones, tomar decisiones correctas, tener una autoestima sana y cuidarse”.

Este gesto de la actriz llama la atención como una indirecta a Imelda Tuñón, madre del hijo de Julián Figueroa, quien recientemente ha sido señalada por presuntamente no estar cuidando su bienestar emocional tras la muerte del cantante.

Aunque Maribel Guardia no mencionó nombres ni hizo referencia directa a nadie, su publicación muestra preocupación que la actriz aún siente respecto a las adicciones que supuestamente Imelda Tuñón estaría enfrentando sin reconocer, ni pedir ayuda.

Recordemos que en conferencia de prensa con los medios, Maribel Guardia aseguró que Imelda Tuñón está en negación y no reconoce que tiene un problema.

