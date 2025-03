Imelda Tuñón denuncia falsificación del testamento de Julián Figueroa ¿por la herencia de Joan Sebastian?

La polémica en torno a la familia de Maribel Guardia sigue creciendo, no solo con su pleito contra su exnuera por la custodia de su nieto sino que ahora, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, ha denunciado la posible falsificación del testamento de su difunto esposo, Julián Figueroa. Además, según recientes reportes, estaría buscando una parte de la herencia de su suegro, el fallecido cantante Joan Sebastian.

Imelda Tuñón denuncia irregularidades en el testamento de Julián Figueroa

Según información presentada por la periodista Inés Moreno, Imelda Tuñón asegura haber sido obligada a firmar documentos legales sin la oportunidad de leerlos ni recibir copias. Estos documentos supuestamente autorizaban la apertura del juicio intestamentario de Julián Figueroa.

“Me hicieron firmar unos documentos donde se suponía que se estaba autorizando la apertura del juicio intestamentario de mi finado esposo, Julián Figueroa, documentos que no me permitieron leer y de los que no me entregaron copia”, declaró Imelda ante las autoridades al denunciar a Marco Chacón y Maribel Guardia por violencia psicoemocional, violencia patrimonial y violencia vicaria.

Asimismo, señaló que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia y abogado de la familia, no la mantenía informada sobre el proceso legal, lo que generó aún más dudas sobre la validez del testamento.

Las dudas sobre la autenticidad del testamento de Julián Figueroa

Imelda Tuñón contó que el 15 de agosto de 2023, Marco Chacón le indicó que debía presentarse en el Juzgado 9 de lo Familiar, donde sería asistida por el abogado Enrique Trejo Castro y solo tenía que firmar un documento. Fue ahí donde le informaron sobre la existencia de un testamento supuestamente firmado por Julián Figueroa el 2 de marzo de 2018 en Zihuatanejo.

Sin embargo, Imelda refutó esta versión asegurando que en esa fecha, su esposo estaba en la Ciudad de México preparándose para un concierto en Ayutla de los Bravo, Guerrero. “El lugar donde mi esposo presentó su espectáculo está a siete horas del sitio donde supuestamente dictó su testamento”, añadió.

Imelda Tuñón alega que se falsificó el testamento de su esposo, Julián Figueroa (qepd) / Redes sociales

¿Imelda Tuñón quiere la herencia de Joan Sebastian?

Además de impugnar el testamento de Julián Figueroa, se ha dado a conocer que Imelda Tuñón estaría intentando reclamar una parte de la herencia de Joan Sebastian en Estados Unidos.

Según documentos presentados por el periodista Jorge Carbajal, Imelda Tuñón busca demostrar que el testamento de su esposo es inválido para así acceder a derechos sucesorios del fallecido cantante.

Por otro lado, Elisa Beristain reveló en su canal de YouTube que la viuda de Joan Sebastian, Érica Alonso, estaría asesorando a Imelda en este proceso, ya que ella también busca una mayor participación en la herencia del legendario intérprete.

