¿Por qué liberaron al supuesto dealer de Imelda Tuñón? Filtran las razones detrás de la polémica

El caso de Imelda Tuñón sigue generando controversia, y ahora se suma un nuevo giro: la liberación de los presuntos traficantes que le habrían suministrado sustancias a la viuda de Julián Figueroa en la casa de Maribel Guardia, según filtraciones de Carlos Jiménez.

Este hecho ha provocado indignación y cuestionamientos sobre el proceso legal, especialmente después de que se revelara que uno de los acusados supuestamente consideró atentar contra la viuda de Imelda al verse expuesto en videos del caso de Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón por la custodia del hijo de Julián.

Liberan al presunto dealer de Imelda Tuñón junto a cómplices

Días atrás, el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, informó en su cuenta de X (antes Twitter) que las autoridades de la Ciudad de México habían detenido a los presuntos proveedores de sustancias ilícitas de Imelda Tuñón. Sin embargo, posteriormente anunció que estos sujetos habían sido liberados aunque no absueltos sino que podrían llevar su juicio en libertad.

“LIBRES, los TRAFICANTES q QUERÍAN q MATARAN a IMELDA GARZA Gerson N Diego N. Le llevaban tusi a casa de @MaribelGuardia”, escribió Jiménez en X.

IMELDA RECIBÍA DROGAS, en LA PUERTA de la CASA de @MaribelGuardia

Así llegaba de madrugada un dealer a casa de Maribel.

Escondía tras esa Virgen distintas drogas.

Y así salía Imelda a buscarlas y recogerlas, mientras su hijo estaba adentro.

La @FiscaliaCDMX ya la investiga. pic.twitter.com/8id3WIqcsG — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 22, 2025

Las razones detrás de la liberación de los dealers de Imelda Tuñón, según Gustavo Adolfo Infante

En ‘De primera mano’, Gustavo Adolfo Infante explicó el 6 de marzo, la posible razón por la que los acusados fueron liberados los presuntos proveedores de sustancias, basándose en información proporcionada por Carlos Jiménez.

“Carlos Jiménez en la mañana me mandó un mensaje y me dijo que, como era la primera vez que los detienen, creo que se les llama primodelincuentes, que no tenían antecedentes, les dieron esa ventaja o no sé, pero les dieron chance de llevar el juicio en libertad, nada más que se porten bien”, explicó Infante.

Imelda Tuñón es acusada por Maribel Guardia de tener adicciones y no poder cuidar a su hijo debido a ello / Redes sociales

Ante esto, Addis Tuñón, tía de Imelda, cuestionó si el hecho de que estos sujetos supuestamente querían atentar contra Imelda Tuñón no contaba ante la autoridad. “¿Y la advertencia esa de querer atentar contra Imelda no cuenta ante la autoridad?”, preguntó.

A lo que Infante respondió: “Debe tener medidas de restricción”.

Hasta ahora esta información sobre las medidas de seguridad no han sido confirmadas, pero la liberación de los sujetos, ya alarmó a quienes se preocupan por la integridad del pequeño hijo de Julián Figueroa.

Marcelia Figueroa teme por la seguridad de su familia, se deslinda del pleito entre Maribel e Imelda

Después de que se filtraran los presuntos mensajes entre Imelda Tuñón y sus supuestos proveedores de sustancias, Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, expresó su preocupación sobre la peligrosidad de las personas con las que supuestamente se relacionaba su excuñada.

“Comprometedoras (las filtraciones), pero me da gusto, me alegro que se haga justicia. Sí hay un temor porque puede ser gente peligrosa, al final del día esto nos ayuda a darnos cuenta de que ponía en riesgo al niño y a todos en la casa”, declaró Marcelia Figueroa en un encuentro con los medios.

No obstante, luego de la liberación de los sujetos, Marcelia dejó un mensaje en redes sociales para deslindarse del caso de Maribel e Imelda. “Quiero informarles que ya no estaré dando entrevistas ni haciendo declaraciones con respecto al tema de mi sobrino. Mi postura ha sido clara y la sostengo, pero ya he dicho todo lo que tengo que decir. Seguiré enfocada en mi trabajo, mi carrera y apoyando a mi familia, siempre luchando por la verdad y justicia y esperando a que Dios y las autoridades determinen lo mejor. Muchísimas gracias por su cariño, Marcelia Figueroa”.

A pesar de la liberación de los acusados, el proceso legal en su contra sigue en curso y la polémica en torno al caso de Imelda Tuñón sigue creciendo cada vez más. Hasta el momento, Imelda no ha dado declaraciones sobre lo que ha sucedido con estos sujetos y si tiene miedo de ellos, aunque publicó una foto mencionando “nada más importa”.