José Manuel Figueroa estaría apoyando a Imelda Tuñón por una poderosa razón

El caso de la herencia de Joan Sebastian sigue generando controversia y especulaciones, más ahora que Maribel Guardia e Imelda Tuñón están en disputa por la custodia del hijo de Julián Figueroa, lo que llevó a desenterrar lo que ha sucedido con la herencia del ‘Poeta del pueblo’.

Ahora, surgen rumores sobre un posible apoyo financiero de José Manuel Figueroa a Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, para costear su defensa legal y poder recuperar a su hijo.

Tras la reciente victoria legal de Imelda Tuñón, quien logró recuperar la custodia de su hijo, han surgido versiones que apuntan a que el hijo de Joan Sebastian podría estar involucrado económicamente en el caso por poderosos intereses.

Checa: Hijas de Joan Sebastian arremeten contra Addis Tuñón, le piden que no mienta y ella responde

José Manuel Figueroa estaría apoyando a Imelda Tuñón / Archivo TVNotas/IG: @Imetunon

El reportero Sebastián Reséndiz, en el programa ‘Hoy’, reveló que fuentes cercanas le informaron sobre esta posibilidad: “Yo siento que hay algo detrás de todo esto. De hecho, hay una especulación que me contaron ayer sobre quién estaría apoyando —no lo estamos asegurando— a Imelda con el pago de los abogados: ciertos miembros de la familia de Joan Sebastián. Incluso me dijeron que también podría ser uno de ellos, José Manuel Figueroa, el que estaría apoyando a Imelda”, dijo.

Si bien esta información no ha sido confirmada oficialmente, se especula que la razón del apoyo estaría relacionada con la administración de la herencia de Joan Sebastián.

¿La herencia de Joan Sebastián está en disputa?

Según Reséndiz, el supuesto respaldo de José Manuel Figueroa a Imelda Tuñón podría deberse a una estrategia para desplazar a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, de la administración de la herencia: “Lo que quieren ellos —no lo estamos asegurando— es quitar de en medio a Marco Chacón para que todo el tema de la herencia de Joan lo vean directamente con Imelda, y así ellos puedan hacer lo que dispongan”.

Addis Tuñón revela documentos sobre la herencia de Joan Sebastian

La periodista Addis Tuñón, tía de Imelda Tuñón, filtró documentos que ella asegura, dicen que Marco Chacón es beneficiario de la herencia de Joan Sebastián. “Marco Chacón aparece como beneficiario o heredero. No quiero ejercer juicio sobre esto, pero me llama mucho la atención que no aparece como tutor o albacea. Hasta ahí dejo el comentario”, declaró Addis Tuñón.

Ante esto, Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, desmintió la autenticidad de los documentos en un contundente mensaje en Instagram: “Qué decepción, hasta dónde puede llegar la gente para salirse con la suya. Tu credibilidad es nula, Addis Tuñón, ahora mostrando supuestos ‘documentos’ completamente falsos y sacando todo de contexto para manchar el nombre de una persona intachable… por quien yo pongo las manos al fuego”.

Además, tanto Pati Chapoy en Ventaneando como Elisa Beristain en su programa en YouTube presentaron abogados que han desmentido que Marco Chacón sea beneficiario de la herencia de Joan Sebastian. El abogado de Joan Sebastian, Cipriano Sotelo, desmintió en ‘Ventaneando’ la autenticidad de estos documentos y las acusaciones que los acompañan.

A estas aseveraciones se suman las del licenciado Gustavo Herrera que fue entrevistado por Elisa Beristain reforzó las declaraciones de Cipriano Sotelo al aclarar que el Marco Chacón, en todo caso, sería el albacea y representante legal del hijo de Julián Figueroa, pero no forma de los herederos ni mucho menos beneficiario de las regalías del cantante; el abogado aseguró que Addis Tuñón podría sufrir consecuencias legales por compartir información errónea:“Es falso. Hay un delito de falsedad”.

Mira: Pati Chapoy molesta por los documentos filtrados de la herencia de Joan Sebastian, ¿se va contra Addis Tuñón?

Addis Tuñón revela documentos sobre la herencia de Joan Sebastian / Addis Tuñón

Marcelia Figueroa defiende a Marco Chacón

Marcelia Figueroa, hermana de José Manuel Figueroa, abordó los rumores que sugieren que su familia está financiando la defensa legal de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. En el programa ‘Hoy’, Marcelia respondió a las especulaciones sobre la herencia de Joan Sebastian y la figura legal de Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia dentro de esta. En la entrevista, Marcelia expresó su molestia ante la información difundida por Addis Tuñón, pues según ella, se intenta desprestigiar a su familia para favorecer a Imelda Tuñón en medio de la disputa

“Me duele que haya medios que estén siendo capaces, con tal de desprestigiar a una persona y de dañar su imagen para beneficiar al otro lado, que en este caso sería la madre de mi sobrino”, declaró. Además, explicó que existen dos procesos legales relacionados con la herencia de Joan Sebastian, uno en México y otro en Estados Unidos, pero en ninguno de ellos Marco Chacón aparece como beneficiario. “No dice que Marco sea un heredero, de ninguna forma, es el albacea de lo de Julián”, puntualizó.

¿José Manuel Figueroa le pagó los abogados a Imelda Tuñón para recuperar a su hijo?

Marcelia también se pronunció respecto a los rumores de que su hermano, José Manuel Figueroa, podría estar financiando la defensa legal de Imelda Tuñón.

“No lo sé a ciencia cierta quién pueda o no estarla apoyando. LO que es verdad es que de repente hubo un giro y de tener otros abogados ahorita fue con todo. Retomemos el hecho de que se metieron a la casa de Maribel por la fuerza”, señaló, sin descartar del todo la posibilidad de que su hermano José Manuel Figueroa esté detrás de ello.

Hasta el momento, ni José Manuel Figueroa ni otros miembros de la familia de Joan Sebastian han emitido declaraciones al respecto para saber si es verdad que él está apoyando a la viuda de Julián para tener más beneficio en la herencia de Joan Sebastian.

No te pierdas: Herencia de Joan Sebastian: La repartición estaría por concretarse a 10 años de su muerte

José Manuel Figueroa estaría apoyando a Imelda Tuñón / Facebook: José Manuel Figueroa

Polémica sobre la venta del rancho de Julián Figueroa

Otra controversia en torno a la herencia de Joan Sebastian es la presunta venta del rancho que el conocido como ‘el Poeta del pueblo’ dejó a su hijo Julián Figueroa. Marco Chacón ha sido acusado de poner a la venta el inmueble, lo que generó cuestionamientos en la prensa.

Sin embargo, Chacón aseguró que la propiedad ya estaba en venta desde que Julián Figueroa estaba con vida y que la transacción solo podría completarse con la autorización de un juez. Su versión fue respaldada por Cipriano Sotelo, abogado de Joan Sebastian.

El rancho, ubicado en Cuernavaca, está valuado en 50 millones de pesos y cuenta con amplias áreas verdes, piscina y un cuarto especial donde Julián Figueroa rendía homenaje a sus antepasados, incluyendo un cuadro de su padre, Joan Sebastian.