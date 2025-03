¿Addis Tuñón e Imelda Tuñón no son familia como decían? Eso aseguran

Aunque por años han afirmado que Addis Tuñón es tía de Imelda Garza Tuñón, el supuesto parentesco entre ellas ha generado dudas.

Recientemente, el periodista Javier Ceriani y Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, aseguraron que no hay evidencia de que sean realmente tía y sobrina como han mencionado durante años.

Addis Tuñón ha estado muy involucrada en el caso de su sobrina Imelda Tuñón / Cortesía de la conductora

¿Imelda Tuñón y Addis Tuñón mienten?

Durante la entrevista en su canal de YouTube, Javier Ceriani compartió que su equipo realizó una investigación en redes sociales y en Google para encontrar imágenes de Imelda y Addis juntas, pero no encontraron ninguna.

“Nosotros hicimos una búsqueda en Instagram y en Google, y no existe foto entre Addis e Imelda Tuñón. Sí tienen el mismo apellido, pero ¿de dónde salió la chica esta?”, comentó Ceriani, sembrando más dudas sobre el vínculo entre ambas.

Por su parte, Marcelia Figueroa mencionó que siempre escuchó a Imelda referirse a Addis como su tía, pero que cree que podría ser solo una forma de llamarse con cariño, una costumbre común en Monterrey, de donde es originaria Imelda.

“Ellas decían que era prima de la mamá o algo así, pero yo jamás he entendido el parentesco. Toda la vida era ‘mi tía’, pero en Monterrey todos se dicen ‘tío’, yo creo que por ahí va la cosa”, explicó Marcelia.

Addis Tuñón levanta sospechas sobre presunto vínculo con Imelda Tuñón

Otro punto que levantó sospechas fue cuando Addis Tuñón se refirió a la familia de Imelda como suya, lo que hizo que Marcelia insinuara que podría haber un interés detrás.

“A lo mejor ya le prometieron algo”, mencionó la hermana de Julián Figueroa, dejando entrever la posibilidad de que Addis esté involucrada en la batalla legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia.

La falta de pruebas sobre el parentesco real entre Imelda Tuñón y Addis Tuñón ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales. ¿Realmente son familiares o solo comparten apellido? Hasta el momento, ninguna de las dos ha salido a aclarar la situación, lo que mantiene viva la incertidumbre.

Imelda Tuñón es sobrina de Addis / Redes sociales

Imelda Tuñón vs Maribel Guardia, la herencia del hijo de Julián Figueroa en el centro del conflicto

Durante la entrevista, Marcelia Figueroa también expresó su preocupación sobre la disputa legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, insinuando que Imelda busca quedarse con la herencia de su hijo, a quien tuvo con Julián Figueroa.

“Mi sobrino no va a tocar ese dinero, eso es lo que a mí me duele muchísimo y no podemos permitir”, afirmó Marcelia, asegurando que la situación es cada vez más complicada.