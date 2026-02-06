Julián Figueroa murió con una gran pena, ¿por culpa de Imelda Tuñón?,revela numerólogo

La muerte de Julián Figueroa vuelve a generar polémica tras las recientes declaraciones de Imelda Tuñón, quien aseguró que él la golpeó, acusó a Marco Chacón de ser responsable de su fallecimiento por supuestas malas decisiones en su tratamiento, y se filtrara un audio en el que afirma que José Manuel Figueroa abusó de su esposo.

Ahora, el numerólogo Alejandro Fernando compartió su interpretación basada en los números del cantante y reveló que el cantante murió con una gran pena.

Imelda Tuñón habló sobre la herencia de Julián Figeroa / Especial

¿Por qué Julián Figueroa murió con una gran tristeza, según el numerólogo?

Alejandro Fernando explicó que los números de Julián Figueroa reflejan un profundo sentimiento de tristeza y angustia, ligado tanto a su vida personal como a la relación con Imelda Tuñón.

“Los números de Julián hablan de que muere con una gran tristeza, con tristeza, angustia. Muy probablemente si había una separación, y no solo una sino más de una vez, ya estaban por separarse; sino se dio esta separación fue porque por su hijo él se detuvo, por amor, por sacrificio y por orgullo”, comentó el numerólogo.

Alejandro Fernando asegura que Julián sentía: “No quiero que mi hijo repita la misma historia que yo, no tuve un hogar, no pude formar un hogar, esa es una pena muy grande que quizá a su gente más cercana se lo haya compartido”.

Julián Figueroa / Redes sociales

¿Cómo era Julián Figueroa, según la numerología?

El especialista describió a Julián Figueroa como un hombre extremadamente sensible y creativo, con una intensidad emocional que podía cambiar de momentos de euforia y creatividad a profundas caídas emocionales.

“Un hombre extremadamente sensible, creativo, de repente mostraba una creatividad y ganas de vivir inmensas, de repente se hundía en estas cuestiones y, en lugar de tener un apoyo, encontraba a alguien que tal vez lo empujaba a vivir lo negativo”, agregó Fernando.

Julián Figueroa / Redes sociales

¿Imelda Tuñón y Julián Figueroa estaban separados

Según el numerólogo Alejandro Fernando, quien habló en “De primera mano": “Ya habían tenido fracturas importantes y dos episodios de separación; incluso, según la interpretación de los números, si Julián no hubiese partido, ya estarían separados”.

Además, reveló que la relación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa no era buena para ninguno de los dos.

“Imelda Tuñón aparece en la numerología en posiciones negativas, representa un poco cuestiones anímicas, no hablo de personas ni emito juicios, pero repito si hablamos de alguien que necesitaba apoyo, quizá esta parte tampoco ayudaba a ninguno de los dos”, comentó.

Imelda Tuñón admite haber agredido a Julián Figueroa / Redes sociales

Julián Figueroa no ha descansado y teme por su hijo

El numerólogo también señaló que la energía de Julián Figueroa sigue presente porque la situación que él quería evitar está ocurriendo: teme que su hijo repita errores o sufra por la exposición de su vida familiar. “No ha trascendido por su hijo por esta situación. Él quiere impedir una tragedia y pide que todo esto termine”.

“ Desafortunadamente ocurrió todo lo que no quería y, al ver que esto ya está afectando a la dinastía Figueroa, no solo la energía de Julián sino la de Joan Sebastián sigue presente”, concluyó Alejandro Fernando.

