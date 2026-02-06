Alejandra Ávalos dice que tuvo que huir de un palenque porque la iban ¡a rifar! ¿Era real lo de Maribel Guardia?

La cantante y actriz Alejandra Ávalos reveló recientemente una experiencia que vivió al inicio de su carrera, al asegurar que en una ocasión se habló de rifarla en un palenque, declaración que volvió a poner sobre la mesa este tipo de prácticas dentro del medio artístico. Sus palabras contrastan con lo que anteriormente expresó Imelda Garza Tuñón al referirse a una situación similar relacionada con Maribel Guardia.

Alejandra Ávalos rompe el silencio sobre un episodio vivido en un palenque. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Imelda Garza Tuñón sobre Maribel Guardia?

Imelda Garza Tuñón habló sobre Maribel Guardia durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que compartió una versión que, aseguró, conoció antes de iniciar su relación con Julián Figueroa. La creadora de contenido explicó que esta información le fue contada por personas cercanas a ella y que, con el paso del tiempo, adquirió mayor relevancia en medio del conflicto familiar que actualmente es público.

De acuerdo con Imelda Garza Tuñón, una de las personas que le habló sobre este tema fue su abuelo, quien le habría compartido lo que, según su relato, escuchó en el ámbito profesional en el que se desenvolvía. Además, señaló que otra persona le contó una versión similar, lo que reforzó la idea de que se trataba de una historia que circulaba desde hace años.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido porque mi abuelo era socio de una empresa constructora porque él era ingeniero civil y él me dijo: ‘Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quién pone 100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche’. También me dijo eso otra persona... hace muchos años. Es sabido por bastantes personas incluso del medio, yo sé que no todo mundo habla porque sé que amenazaron a varios medios”, declaró Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia y Alejandra Ávalos. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Alejandra Ávalos sobre que iba a ser “rifada”?

Tras las declaraciones de Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia, Alejandra Ávalos compartió una experiencia que vivió durante su etapa como cantante en palenques, al revelar que en una ocasión tuvo que abandonar una presentación tras enterarse de que presuntamente la estaban rifando. La actriz y cantante aclaró que se trata de un hecho que ocurrió una sola vez, sin precisar quiénes estuvieron involucrados ni en qué lugar sucedió.

De acuerdo con su testimonio, la situación se presentó mientras se encontraba sobre el escenario, cuando su entonces mánager le dio instrucciones para retirarse de manera inmediata bajo el pretexto de un cambio de vestuario. Ávalos relató que la decisión se tomó en cuestión de minutos y que su equipo ya había preparado todo para salir del recinto sin regresar al escenario.

“En mi época, solamente viví eso una vez en un palenque y lo viví yo como cantante. La mánager que yo tenía, que ya falleció, después de la segunda o tercera canción que estaba yo cantando, me dijo: ‘Cuando termine esta canción, te vas hacia donde está el camerino, hacia ese pasillo y vas a anunciar que te vas a cambiar de ropa’”, explicó Alejandra Ávalos durante una entrevista con medios.

La cantante detalló que fue al llegar al pasillo cuando su mánager le pidió salir del lugar de inmediato y le explicó el motivo. “Me dijo: ‘Ya está la camioneta prendida, ya subí todas tus cosas, súbete a la camioneta y vámonos’… ya nos vamos porque te están rifando”, relató. Ávalos añadió que este tipo de situaciones influyeron en su decisión de dejar de presentarse en palenques, además de señalar que su contrato contemplaba cláusulas relacionadas con el orden y la seguridad durante sus presentaciones.

La razón por la que Alejandra Ávalos dejó los palenques. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Alejandra Ávalos?

Alejandra Ávalos nació el 17 de octubre de 1965 en la Ciudad de México y es una figura con trayectoria en la música, la actuación y la conducción. Inició su carrera de manera temprana al participar en La Voz del Heraldo en 1980, experiencia que marcó el comienzo de un recorrido profesional que se ha extendido por más de cuatro décadas dentro del medio artístico.

A lo largo de su carrera, Alejandra Ávalos ha desarrollado proyectos como cantautora y ha trabajado con disqueras internacionales como Warner, Sony, Atlantic y Columbia, bajo la producción de reconocidos productores europeos y latinoamericanos. En el ámbito actoral, ha participado en más de 30 producciones entre cine, televisión y teatro, incluidos musicales y adaptaciones de Broadway, trabajos que han sido distribuidos en más de 120 países y en distintos idiomas.

