Maribel Guardia rompe el silencio tras señalamientos de Imelda Tuñón de que la habrían rifado por 1000 mil pesos

La polémica volvió a rodear a Maribel Guardia luego de que Imelda Tuñón realizara declaraciones públicas en las que aseguró que, antes de iniciar su relación con Julián Figueroa, le advirtieron que la actriz supuestamente era “rifada” entre hombres. Los comentarios, hechos durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron diversas reacciones.

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia y por qué causó polémica?

Imelda Tuñón relató que, antes de comenzar su relación con Julián Figueroa, su abuelo no estaba convencido del vínculo. Según contó, él le habría compartido comentarios que escuchó de terceros en los que se señalaba que Maribel Guardia presuntamente habría sido “rifada” entre hombres.

Durante la entrevista, Imelda explicó que su abuelo le dijo que un socio suyo, arquitecto, le había comentado que en ciertas reuniones se realizaban supuestas rifas en las que “cada quien ponía 100 mil pesos” y quien ganaba “se quedaba con Maribel Guardia toda la noche”. Añadió que otra persona también le habría dicho algo similar “hace muchos años”.

Estas declaraciones se difundieron ampliamente en plataformas digitales y generaron conversación entre usuarios, especialmente porque ocurren en un momento en el que Imelda Tuñón y Maribel Guardia mantienen un conflicto legal relacionado con el hijo de Julián Figueroa, quien murió en abril de 2024 a los 27 años tras sufrir un paro al miocardio.

¿Cómo respondió Maribel Guardia a las declaraciones de su exnuera, Imelda Tuñon?

Tras la viralización de los comentarios, Maribel Guardia fue abordada por medios de comunicación. En un encuentro con reporteros, la actriz fue clara al señalar que no respondería a fondo a lo dicho por Imelda Tuñón, argumentando respeto hacia la persona que habría hecho esas afirmaciones.

“Lo dijo su abuelito y yo lo que dije es que yo quería mucho a su abuelito, era un señor muy respetable. Quiero mucho a su abuelita, que es una dama y ha sido una figura muy importante, tanto el abuelo como la abuelita para Imelda. Así que, por respeto al abuelito, no voy a hablar mal del abuelito” Maribel Guardia

La actriz, originaria de Costa Rica, no agregó más comentarios sobre el tema ni respondió directamente a las acusaciones mencionadas en la entrevista. Su postura se mantuvo en no prolongar la controversia ni entrar en confrontaciones públicas relacionadas con esos señalamientos.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su nieto y el conflicto legal con Imelda Tuñón?

Durante la misma charla con los medios, Maribel Guardia habló sobre la situación que vive con su nieto, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. La actriz señaló que no ha visto al menor desde hace 11 meses y compartió detalles sobre la comunicación que, según dijo, ha recibido por parte de su exnuera.

De acuerdo con Maribel Guardia, Imelda Tuñón le habría enviado audios en los que el niño habla negativamente de ella.

“El niño está en contra mía totalmente. Ella me ha mandado audios donde el niño dice que me odia, que soy cruel” Maribel Guardia

La actriz también explicó que estas expresiones contrastan con lo que ocurrió aproximadamente un año atrás, cuando el menor estuvo bajo su cuidado durante un mes. Según relató, en ese periodo el niño fue evaluado por psicólogos designados por una jueza, quienes documentaron que el menor hablaba bien de ella.

“Cuando a mí me quitaron el niño, porque tenía un mes de estar conmigo, los psicólogos de esa jueza que se lo llevó, entrevistaron al niño. El niño habló bien de mí, decía que me quería. Nunca le hablé mal de su mamá y que yo le había dicho que pronto iba a volver a ver a su mamá. Eso está escrito” Maribel Guardia

Antes de concluir su encuentro con la prensa, Maribel Guardia aprovechó para enviar un mensaje directo a su nieto. La actriz expresó que el niño es lo único que le queda de su hijo Julián y reiteró que su intención nunca ha sido quedarse con él, sino cuidarlo y protegerlo.

“Que lo amo con toda mi alma, que ese niño es lo único que me queda de mi hijo. Sé perfectamente que es mi nieto y nunca en mi vida he pretendido quedarme con él. Pero sí protegerlo, sí cuidarlo, porque era mi obligación” Maribel Guardia

Hasta el momento, ni Imelda Tuñón ni Maribel Guardia han anunciado nuevos posicionamientos públicos sobre este tema.

