¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón se reconcilian? Actriz le hace una súplica y confiesa doloroso secreto

La guerra entre Maribel Guardia y su exnuera, Imelda Tuñón, podría llegar a su fin. Al menos, por parte de la actriz, quien recientemente abrió su corazón y no solo le hizo una importante súplica a la joven, sino que también aprovechó para confesar el problema emocional que enfrentó tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa, y que pudo haber afectado su salud física.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

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¿Por qué Imelda Tuñón y Maribel Guardia están peleadas?

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia ha sido uno de los más mediáticos del medio artístico. En su momento, fueron muy unidas y se apoyaron mutuamente tras la muerte de Julián Figueroa, suscitada en abril de 2023.

Todo cambió a inicios de 2025. Maribel inició acciones legales contra Imelda, pues la consideraba una madre no apta para cuidar a su nieto. Su argumento era que la joven tenía supuestos problemas con las sustancias. La actriz dejó claro que no quería la custodia del menor y que su intención solo era que se “rehabilitara”.

Tuñón negó esto. En tanto que se realizaban las investigaciones, el pequeño quedó bajo la protección de su abuela. Si bien la cantante pudo recuperarlo poco más de un mes después, las cosas no volvieron a ser iguales.

El niño no ha vuelto a convivir con Maribel. Y es que, según Imelda, el pequeño “desprecia” a su abuela por todo lo ocurrido. La exesposa de Julián Figueroa también ha hecho una serie de declaraciones explosivas. Aquí te dejamos algunas de las más impactantes:

Afirma que el testamento de Julián Figueroa fue “manipulado” para beneficiar a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

esposo de Maribel Guardia. Ha acusado a Marco Chacón de serle infiel a Maribel.

Sostiene que Julián Figueroa la violentaba de forma física y psicológica.

Dijo que Maribel Guardia era el “premio” en una rifa de 100 mil pesos. Supuestamente, la actriz pasaba la noche con el ganador.

Acusó a José Manuel Figueroa de supuestamente haber abusado de su hermano, Julián Figueroa, cuando este era menor.

Asegura que Maribel Guardia sí se quiere quedar con su hijo.

Estos señalamientos han sido negados por las partes involucradas. Especialmente, José Manuel Figueroa ya inició un proceso legal contra Imelda por difamación.

Imelda Tuñón / Redes sociales

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¿Cuál es la súplica que Maribel Guardia le hizo a Imelda Tuñón?

En entrevista para el programa ‘Ventanando’, Maribel Guardia se dijo harta de toda la guerra de dimes y diretes con Imelda Tuñón. Dijo que quiere deslindarse del asunto de la sucesión testamentaria de Julián y niega que busque la custodia de su nieto.

“Últimamente ha sido muy difícil. Son temas que ya son desgastantes y que tú contestas y que la otra parte dice algo peor. Yo digo: ‘Ay, qué pereza’... Mentiras que yo le estoy poniendo una demanda a ella para pedirle dinero. No lo necesito, Dios bendito… Sobre la herencia, hay dos panoramas; el niño es el heredero universal, como lo estipuló Julián. El segundo es que ella se quede con la mitad. En ninguno de los dos casos soy beneficiaria o heredera, ni tengo interés en nada de eso.” Maribel Guardia

La celebridad dijo que su único deseo es ver al menor y “saber que está bien”, pues ya hace un año que no ha podido contactarlo. Afirmó que se conforma con encuentros esporádicos: “Es muy duro”, indicó.

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Durante la conversación, Maribel Guardia contó que, tras la muerte de Julián Figueroa, se “descuidó bastante” y comenzó a “comer de más”. Relató que, por más que consumía alimentos, sentía un vacío que “no se llenaba”.

Ahora ya se encuentra mucho mejor e incluso bromeó un poco diciendo que estaba feliz de que el exceso de comida no hubiera perjudicado su peso.

“Me descuidé mucho estos años, después de lo de mi Julián. Como que dije: ‘Me voy a dedicar a comer’, pero claro, era tan profundo el dolor que, aunque comiera barbaridades, adelgazaba. Qué bueno que adelgace y no engordé”, resaltó.

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