¿Marco Chacón perdió la demanda contra Gustavo Adolfo Infante? Esta fue la resolución que desató polémica

La disputa legal entre Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante acaba de dar un giro que nadie esperaba. Tras semanas de audiencias, declaraciones fuertes y acusaciones cruzadas, el comunicador aseguró públicamente que ya ganó la demanda por daño moral, dejando mal parado al abogado y encendiendo aún más el escándalo.

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Gustavo Adolfo Infante, Maribel Guardia y Marco Chacón / IG: @maribelguardia / @gainfante

¿Por qué Marco Chacón demandó a Gustavo Adolfo Infante por daño moral?

La demanda de Marco Chacón contra Gustavo Adolfo Infante se originó a raíz de una serie de declaraciones públicas realizadas por el periodista en diferentes espacios. En ellas, Infante señaló presuntas irregularidades en el entorno de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, así como supuestos conflictos relacionados con la custodia del hijo del cantante.

Además, el comunicador lanzó acusaciones delicadas que, según Chacón, afectaron directamente su reputación: habló de una presunta creación de campañas de desprestigio, presuntos actos de extorsión y supuestos intentos de control dentro del círculo familiar. Para el esposo de Maribel Guardia, estas declaraciones no solo eran falsas, sino profundamente dañinas.

Otro punto que terminó por detonar el conflicto fue cuando Gustavo Adolfo Infante puso en duda públicamente la preparación académica de Marco Chacón, sugiriendo irregularidades en sus títulos profesionales. Para Chacón, estas afirmaciones cruzaron una línea, por lo que decidió iniciar un proceso por daño moral en abril de 2025 en la Ciudad de México.

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Archivo TVNotas / Instagram

¿Qué pasó en la primera audiencia entre Gustavo Adolfo Infante y Marco Chacón?

La primera audiencia, realizada el 26 de enero, arrancó ya con tensión. Marco Chacón no acudió de manera personal al juzgado; en su lugar, envió a su abogada, quien planteó una propuesta de conciliación condicionada.

“Llegó la abogada del señor Marco Chacón. Dijo que, si yo ofrecía una disculpa pública y pagaba costas, pues ahí moría”, relató Gustavo Adolfo Infante a los medios al salir del recinto.

La respuesta del periodista fue tajante y marcó el rumbo del proceso: “Lo que dicen mis abogados es que por supuesto que no, bajo ninguna circunstancia y la mía es exactamente la misma que no me disculpo. No me echo para atrás y no voy a pagar absolutamente nada”.

Desde ese momento, quedó claro que no habría acuerdo fácil. La defensa de Infante sostuvo que la demanda pretendía frenar su labor periodística y limitar su derecho a la libertad de expresión.

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Gustavo Adolfo Infante / Francisco Mancera

¿Qué ocurrió en la segunda audiencia del 17 de marzo y por qué no hubo acuerdo?

La segunda audiencia, celebrada el 17 de marzo, sí contó con la presencia de ambas partes. A su llegada, Marco Chacón fue abordado por la prensa y se mostró relajado, confiado en que el proceso seguiría su curso conforme a derecho.

“Es un proceso sencillo, no tiene mayor complicación”, aseguró el abogado, dejando ver que no esperaba un desenlace adverso.

Durante su intervención, Chacón explicó con detalle el concepto de daño moral y recordó el contexto legal en México: “Siempre y llanamente antes existían en México los delitos al honor en la Ciudad de México. Ojo, en muchos estados de la República siguen existiendo los delitos al honor… En 2006 hubo una reforma para despenalizarlos, pero aclarando puntualmente que se iba a ir a la vía civil”.

También fue contundente al hablar sobre los límites de la libertad de expresión: “La libertad de expresión… no es una carta abierta para mentir, para calumniar, para difamar contra las personas”.

A pesar de estas declaraciones, nuevamente no hubo conciliación y el proceso continuó su curso legal.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Marco Chacón perdió la demanda contra Gustavo Adolfo Infante?

Fue el propio Gustavo Adolfo Infante quien anunció públicamente que la demanda ya fue resuelta a su favor, asegurando que el caso nunca tuvo sustento real. En un mensaje contundente, explicó el fallo:

“Les platico que ya hay una resolución en la demanda interpuesta por Marco Vinicio Chacón… es una pérdida de tiempo eso, porque no había un solo elemento”. Gustavo Adolfo Infante

El periodista fue aún más específico al leer parte de la resolución judicial: “La parte actora (el que demanda) no acreditó los extremos de su acción… se absuelve la parte demandada, o sea, a mí… y no se hace especial condena en costas”.

Es decir, no solo quedó absuelto, sino que tampoco habrá pago de gastos legales por parte de Chacón.

La razón detrás del fallo fue un error de forma: la abogada de Marco Chacón no certificó su cédula profesional ante el juzgado, lo que impidió avanzar a la etapa de pruebas. El proceso quedó prácticamente congelado antes de analizar el fondo del caso.

Lo más polémico es que, según el propio Chacón, el juez sí tenía facultades para verificar esa información en los registros oficiales, pero decidió no hacerlo, lo que ha levantado sospechas y críticas.

¿El caso está cerrado o Marco Chacón puede apelar contra Gustavo Adolfo Infante?

Aunque existe una resolución inicial, el conflicto aún no está completamente cerrado. Legalmente, Marco Chacón todavía tendría la opción de apelar; sin embargo, él mismo ha admitido sentirse cansado del proceso.

Por ahora, Gustavo Adolfo Infante celebra lo que considera una victoria total, mientras Marco Chacón guarda silencio y la polémica permanece más viva que nunca.

“Entonces, ya perdió Marco Vinicio Chacón… y no había un solo motivo”. Gustavo Adolfo Infante