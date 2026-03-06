Gustavo Adolfo Infante explota y arremete contra Emiliano Aguilar: “Yo apoyándote y tú me insultas”
Gustavo Adolfo Infante no se quedó callado y respondió a Emiliano Aguilar tras sus polémicas declaraciones.
La acusaciones de Beto a Carmen Salinas ha traído otras polémicas, luego de que Emiliano Aguilar saliera a afirmar que él advirtió sobre acusaciones contra la actriz por presuntos rituales con niños. Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de Carmen Salinas y criticó al primogénito de Pepe Aguilar por hablar sin pruebas.
¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre los rituales que presuntamente hacía Carmen Salinas?
En su cuenta oficial, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, compartió un mensaje directo en el que recordó declaraciones pasadas y aseguró que desde hace tiempo había hablado de situaciones similares en la industria del entretenimiento.
“Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella”, dijo Emiliano Aguilar
El cantante insinuó que existen más celebridades involucradas en prácticas oscuras, aunque no dio nombres concretos ni presentó pruebas.
Cuevas defiende a Carmen Salinas ante acusaciones que la señalan de hacer rituales con niños
¿Qué le respondió Gustavo Adolfo Infante a Emiliano Aguilar tras declaraciones de Carmen Salinas?
El periodista Gustavo Adolfo Infante reaccionó con firmeza a las declaraciones de Emiliano Aguilar, quien aseguró que la fallecida actriz Carmen Salinas supuestamente realizaba rituales con niños. Durante su comentario, el conductor dejó claro que considera irresponsable lanzar ese tipo de acusaciones, especialmente cuando la actriz ya no está para defenderse.
“Todo lo que dice de su familia es su bronca y su familia, pero imagínate: este cuate vive en Tijuana, ¿dónde habrá conocido a Carmen Salinas o al Beto? Ya subirse al tren de esta manera… es una señora que ya está muerta y que merece todo el respeto. Además, te puedo afirmar que tú no la conociste y dudo que ella te haya platicado que hacía rituales con niños. No lo creo. Creo que ya le estamos dando mucha apertura a una persona desequilibrada”, expresó Gustavo Adolfo.
Mira: Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje en apoyo a Cazzu en plena polémica con Christian Nodal: “Puro Cazzu”
Emiliano Aguilar responde a Gustavo Adolfo Infante
Luego de que Emiliano Aguilar explotara contra su padre Pepe Aguilar y le pidiera en redes que ya no hable de él también lanzó un mensaje a Gustavo Adolfo Infante.
“Me hiciste un video diciendo que estoy loco y que cómo iba a saber yo, que si yo platiqué con Carmen Salinas. Y no, todo está en internet, todo está por todos lados”, dijo.
Al momento, Gustavo Aldolfo no ha respondido a Emiliano Aguilar.
Mira: Gustavo Adolfo Infante interrumpe programa en vivo y anuncia muerte de su “pequeño” de 16 años: “Le daban infartos”
Gustavo Adolfo Infante estalla contra Emiliano Aguilar
Gustavo Adolfo Infante aseguró que Emiliano Aguilar realmente no ha hecho nada relevante en su vida ni en su carrera artística. Durante su comentario, el periodista fue contundente al criticar al hijo de Pepe Aguilar.
“No ha hecho nada en su vida, ni en su carrera ni en ningún lugar”, expresó. Posteriormente, respondió de forma irónica a los insultos que recibió por parte de Emiliano Aguilar
“Pues sí, sí está bien. Si habla mal de su papá, habla mal de sus hermanos, habla mal de todo el mundo. Fíjate, yo apoyándote, o sea, yo diciendo: ‘A ver, ¿por qué Bad Bunny, Peso Pluma y Carín León no se levantaron para hacerle lugar a la gran estrella que es, que tanto ha hecho en el mundo de la música?’ Y tú me insultas de esa manera. Ya me dio mis cinco minutos de fama. Gracias”, finalizó.
Mira: Emiliano Aguilar responde a Pepe Aguilar tras pedir oraciones para él en concierto: “Apá, ya deja de hablar de mí”
@deprimeramanoitv ¡Emiliano Aguilar envía MENSAJE insultante a Gustavo Adolfo infante y él responde! Además, le pide a Pepe Aguilar que deje de hablar de él para hacer promoción. ¡No te pierdas las mejores EXCLUSIVAS en #DePrimeraManoTV👌🏻 a las 3 PM por el 3.1 de #ImagenTelevisión! ♬ sonido original - De Primera Mano