Emiliano Aguilar lanza fuerte mensaje en apoyo a Cazzu en plena polémica con Christian Nodal: “Puro Cazzu”

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal continúa generando reacciones en redes sociales. En medio del intercambio de declaraciones que surgió a raíz del tema “Rosita” y los señalamientos posteriores, una nueva voz se sumó a la conversación: Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Por qué Emiliano Aguilar está distanciado de la familia Aguilar?

El distanciamiento entre Emiliano Aguilar y la familia Aguilar no es reciente. Desde hace varios años, el rapero ha señalado que mantiene una relación lejana con su padre y con el resto de la dinastía. La situación se intensificó luego de declaraciones realizadas por Pepe Aguilar sobre Carmen Treviño, lo que derivó en un intercambio mediático.

En medio de esa controversia también surgieron versiones sobre supuestos mensajes que Christian Nodal habría enviado en defensa de Ángela Aguilar. Aunque no se difundieron pruebas oficiales de dichos mensajes, el tema fue ampliamente comentado en redes sociales y programas de espectáculos.

Emiliano ha utilizado sus plataformas digitales para fijar postura en distintas ocasiones, tanto sobre temas personales como sobre situaciones que involucran a figuras del regional mexicano. Su apoyo a Cazzu se suma a ese historial de publicaciones directas y sin intermediarios.

Emiliano Aguilar arremete contra toda su familia paterna, tras rechazo en los Billboard. “Familia de perros” / IG: emiliano_aguilar.t

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre el conflicto entre Cazzu y Christian Nodal?

A través de su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar compartió un video en el que expresó de forma directa su apoyo a Cazzu. En el clip, que fue retomado por usuarios en distintas plataformas, se le escucha decir:

“Aquí puro Cazzu, mis carnales, ya se la saben. Puro Cazzu pese a quien le pese… aquí andamos” Emiliano Aguilar

Mientras de fondo suena un tema de la artista argentina. El mensaje se da en el contexto del conflicto que surgió luego del lanzamiento de “Rosita”, situación que derivó en declaraciones públicas de Cazzu y posteriormente en una respuesta de Christian Nodal. El cantante sonorense señaló que la trapera habría utilizado el enfrentamiento como parte de la promoción de su gira, entre otros señalamientos.

Hasta el momento, Cazzu ha mantenido actividad constante en sus redes sociales, pero no ha emitido comentarios directos en respuesta al video de Emiliano Aguilar. Por su parte, Nodal tampoco se ha pronunciado sobre las declaraciones del rapero.

¿Emiliano Aguilar podría colaborar con Cazzu?

No es la primera vez que Emiliano Aguilar manifiesta interés en trabajar con Cazzu. En distintas ocasiones ha expresado públicamente su deseo de colaborar con la intérprete argentina y compartir escenario o micrófono en algún proyecto musical.

Aunque no existe confirmación oficial de una colaboración, seguidores del rapero han señalado en redes sociales que las próximas presentaciones de Cazzu en México podrían representar una oportunidad para que ambos artistas coincidan. Hasta ahora, no se ha anunciado ningún encuentro formal ni proyecto conjunto.

Cazzu mantiene una agenda activa con presentaciones y actividades promocionales, mientras que Emiliano continúa difundiendo su música a través de plataformas digitales y conciertos en distintas ciudades.

