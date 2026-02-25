Cazzu rompe el silencio sobre Bad Bunny tras polémica por Rosita y pleito con Nodal: “Un tipazo” ¿infidelidad?

La polémica alrededor de la canción ‘Rosita’ volvió a colocar en el centro de la conversación a Cazzu, Christian Nodal y Bad Bunny. Luego de varios días de especulaciones en redes sociales por la estrofa que menciona al sonorense, la cantante argentina reapareció públicamente y habló del llamado “Conejo malo”, descartando cualquier conflicto con él.

¿Cazzu le fue infiel a Nodal con Bad Bunny? / Redes sociales

¿Cazzu está peleada con Bad Bunny por la canción ‘Rosita’?

Durante su participación en San Pedro junto a Tapados de Laburo, Cazzu fue cuestionada sobre su reciente aparición en uno de los conciertos de Bad Bunny en Argentina y los rumores de un posible distanciamiento tras la controversia por ‘Rosita’.

De forma directa, respondió:

“La verdad es que Benito es un tipazo”. Cazzu

Con esa frase, la artista descartó cualquier enfrentamiento con el puertorriqueño, pese a que él figura entre los compositores del tema que detonó la discusión digital. La polémica se intensificó luego de que seguidores de Nodal señalaran a los intérpretes y compositores por la referencia incluida en la canción. Además, en días recientes el cantante mexicano habló públicamente sobre la situación legal que, según dijo, le ha impedido ver a su hija por falta de acuerdos.

En medio de ese contexto, algunos usuarios en redes sociales interpretaron que la participación de Cazzu en el show de Bad Bunny podía avivar un conflicto. No obstante, sus declaraciones descartan esa versión.

¿Qué pasó entre Cazzu y Bad Bunny en su reencuentro en Buenos Aires?

El reencuentro ocurrió durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Argentina, donde Cazzu fue invitada especial. En el escenario interpretaron ‘Loca’, y posteriormente el artista descendió para que ella cantara ‘Con Otra’.

Sobre ese momento, la cantante explicó que no hubo ensayos previos en conjunto:

“Esas cosas no se ensayan, no se ensaya con él; yo probé sonido tempranito, que estuvo muy bien, para escucharme bien”. Cazzu

También detalló que se saludaron antes de salir al escenario y que el encuentro fue cordial. Las imágenes del abrazo entre ambos circularon ampliamente en redes sociales, lo que dio pie a nuevas especulaciones sobre su relación personal y profesional. Sin embargo, Cazzu aclaró que antes de ese concierto llevaban años sin tener contacto directo.

Según relató, desde la última vez que se habían visto pasaron muchos años, periodo en el que cada uno continuó con su carrera y proyectos por separado. Indicó que no hablaban ni sabían del otro más allá de lo que públicamente se conoce.

¿Cazzu y Bad Bunny fueron pareja y se distanciaron por años?

Desde hace tiempo circulan versiones sobre un romance entre Cazzu y Bad Bunny. En el pasado se les vio cercanos e incluso compartiendo muestras de afecto en público, aunque nunca confirmaron formalmente una relación sentimental.

Tras las recientes declaraciones de Nodal, en las que afirmó que alguien habría intervenido en su relación con la madre de su hija antes y después del embarazo, algunos usuarios vincularon esa versión con el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista puertorriqueño.

Ante esos señalamientos, Cazzu explicó que durante años no tuvieron comunicación. “Hacía muchos años que no hablábamos, no sabíamos nada el uno del otro”, dijo en conferencia.

Mientras tanto, la controversia por ‘Rosita’ continúa generando conversación digital. La canción involucra a figuras relevantes del género urbano y menciona de forma directa a Nodal, quien en mayo de 2023 terminó su relación con Cazzu, madre de su hija, e inició una nueva etapa sentimental que más tarde lo llevó al matrimonio con Ángela Aguilar.

