Cazzu y Bad Bunny: así nació el romance que pocos recuerdan ¿le dedicó una canción en el Super Bowl 2026?

Cazzu volvió a ser tendencia, luego de que se recordó que, en una etapa pasada de su vida, mantuvo un breve romance con Bad Bunny. El vínculo, que ocurrió antes de que ambos consolidaran el momento actual de sus carreras, reapareció en el interés público tras la reciente atención mediática en torno al cantante puertorriqueño, quien participó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Una colaboración musical dio origen a una relación corta entre Cazzu y Bad Bunny. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se conocieron Bad Bunny y Cazzu?

Bad Bunny y Cazzu coincidieron por primera vez en el contexto musical entre 2017 y 2018, cuando el cantante puertorriqueño se sumó al remix de la canción “Loca”, interpretada originalmente por Khea junto a Cazzu y Duki. La colaboración marcó un punto de encuentro entre artistas de distintas escenas y se dio en un momento en el que el tema comenzaba a llamar la atención fuera de Argentina.

El remix de “Loca” amplió el alcance de la canción y colocó el foco internacional sobre el movimiento de trap argentino. La participación de Bad Bunny contribuyó a que el tema circulara con mayor fuerza en otros mercados, mientras que Khea, Cazzu y Duki consolidaban su presencia como exponentes de una escena que empezaba a ganar visibilidad global.

Fue en ese entorno de trabajo y colaboración donde Bad Bunny y Cazzu se conocieron. El proyecto los reunió de manera profesional, en un momento en el que ambos desarrollaban sus carreras y exploraban alianzas musicales que cruzaban fronteras y estilos dentro del género urbano.

El romance entre Cazzu y Bad Bunny surgió tras su colaboración musical en “Loca” remix. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue el primer encuentro de Bad Bunny y Cazzu?

Durante una entrevista con el pódcast argentino Patria y familia, Cazzu recordó cómo fue el primer encuentro en persona que tuvo con Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, el cual ocurrió durante una presentación en el Luna Park, en Buenos Aires, Argentina. La cantante explicó que, aunque ambos ya habían colaborado en el remix de Loca, esa grabación se realizó a distancia, por lo que aún no se conocían personalmente.

Según relató, su presencia en ese evento no estaba contemplada originalmente y ella misma desconocía que había sido convocada para compartir escenario con Benito Martínez, nombre real del artista puertorriqueño. “No me avisaron que nos habían convocado para cantar con Benito… Nos enteramos que Duko y el Modo Diablo estaban ahí, empecé a notar que todos estaban allí y la única ausente era Julieta. Dije ‘Si a mí no me quieren, yo no voy a ir a dónde no me invitan”, contó, al explicar cómo se dio cuenta de la situación mientras caminaba por la ciudad.

Cazzu detalló que, al mismo tiempo, Khea y Duki habían recibido información distinta sobre su participación. “El tema es que iba caminando por la calle y… nos enteramos que a ellos les dijeron que yo no estaba”, relató. En medio de la confusión, la cantante recordó que recibió una llamada inesperada. “De repente me llama alguien y me dice: ‘Baby, ¿dónde tú estás? Llegué dos canciones antes de la canción. Aparecí en el escenario y ahí conocí a Bad, en el escenario’”, dijo, refiriéndose al primer contacto directo que tuvo con Bad Bunny en ese contexto.

Tiempo después, la artista habló sobre el breve romance que surgió tras ese encuentro, durante una entrevista con Telefe. En esa ocasión, compartió una anécdota de un momento que vivieron juntos en Buenos Aires. “Me acuerdo que saltamos la reja de un parque, que estaba por los bosques de Palermo, pero nos vio un guardia y nos sacó. Tuvimos que correr”, recordó la cantante de temas como Mucha data, Con otra y La cueva.

La historia detrás del romance de Cazzu y Bad Bunny antes de la fama global. / Foto: Redes sociales

¿Bad Bunny le dedicó una canción a Cazzu?

En redes sociales, internautas han retomado la conversación sobre “Callaíta”, uno de los temas más conocidos de Bad Bunny, al señalar que la canción estaría dedicada a Cazzu. Entre los argumentos que comparten, destacan el parecido físico que encuentran entre la modelo que aparece en el video oficial y la cantante argentina, lo que ha alimentado interpretaciones y lecturas personales sobre el origen del tema.

A partir de estas especulaciones, algunos usuarios también han sugerido que Isla verde sería una respuesta musical de Cazzu para el cantante puertorriqueño. La coincidencia temporal entre ambas canciones y el vínculo que en su momento existió entre los artistas provocó que estas teorías se difundieran con mayor fuerza en plataformas digitales.

Ante estas versiones, Cazzu fue cuestionada directamente en una entrevista con Los40 de Colombia, donde negó cualquier relación entre Callaíta y su persona. “No. Me pone un poco nerviosa la situación. ‘Isla verde’ es una canción que yo le escribí a un chico que me gustaba, que no era Benito”, explicó, al descartar que el tema estuviera dirigido a Bad Bunny.

La cantante también expresó su sorpresa por las interpretaciones que circulan en redes sociales. “Estoy muy sorprendida con este análisis extraño que hace la gente de que ‘Callaíta’ es para mí, porque yo de calladita no tengo nada, o sea si hay algo que no soy es calladita entonces me parece que no, creo que no”, dijo, dejando clara su postura frente a las especulaciones de los internautas.

