Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar ¡se verán las caras! tras polémicas, podrían tener incómodo reencuentro

Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar podrían coincidir próximamente con Cazzu , expareja del cantante. La posibilidad de este reencuentro despierta el interés de los fans de cada uno debido al pasado sentimental que los une y a los escenarios públicos en los que podrían volver a cruzarse.

No te pierdas: Papás de Nodal cancelarían su asistencia a la fiesta organizada por la Dinastía Aguilar, aseguran ¿Por Cazzu?

¡Todos bajo el mismo techo! Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu podrían reencontrarse. / Foto: Redes sociales

¿Cuándo y dónde podrían reencontrarse Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu?

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu podrían coincidir próximamente en un mismo evento público, ya que los tres artistas están nominados en distintas categorías de los Premios lo nuestro. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, en Florida, Estados Unidos, uno de los escenarios más relevantes para la música latina.

La posible coincidencia ha llamado la atención debido a la relevancia individual de cada uno dentro de la industria musical y a los distintos momentos profesionales que atraviesan. Tanto Nodal como Ángela Aguilar y Cazzu figuran entre los nominados de esta edición, lo que abre la posibilidad de que compartan alfombra roja, ceremonia y actividades relacionadas con el evento.

Recordemos que las cosas no están bien entre los artistas, pues la cantante argentina y el intérprete mexicano mantienen una disputa legal por la pensión de la hija que ambos tuvieron; mientras, la hija de Pepe Aguilar ha sido señalara como la principal responsable de la separación de Cazzu y Nodal.

No te pierdas: Christian Nodal sí se separará de Ángela Aguilar en 2026 y ya tendría romance con su violinista, aseguran

¡La noche más esperada! Nodal podría reencontrarse con Cazzu, ¿y Ángela Aguilar? / Foto: Redes sociales

¿En qué categorías están nominados Ángela Aguilar, Nodal y Cazzu en Premios lo nuestro?

La próxima edición de Premios lo nuestro también destaca por las nominaciones de Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu, quienes competirán en distintas categorías dentro de la ceremonia. Cada uno figura con propuestas musicales que han marcado su presencia reciente en la industria, lo que abre la posibilidad de que coincidan durante la entrega y de que sus nombres resalten a lo largo de la noche.

Cazzu:



Artista Pop Femenina del Año

Canción del Año Pop por “Con otra”

Christian Nodal



Artista Masculino del Año - Música mexicana-

Canción del Año - Música mexicana por “El amigo”

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Amé”

Álbum del Año - Música mexicana por “¿Quién + como yo”

Ángela Aguilar



Mejor combinación femenina por “Maldita Primavera” junto a Yuri

Colaboración del Año Pop por “Abrázame” con Felipe Botello y El Sonoro Rugir

Artista Femenina del Año - Música mexicana

Canción Mariachi/Ranchera del Año por “Nadie se va como llegó”

Hasta el momento, ninguno ha confirmado su asistencia, aunque se espera que los tres estén presentes, pues estos premios gozan de un alto reconocimiento entre las estrellas musicales latinas.

El encuentro podría darse durante la alfombra roja o incluso al momento en que las tres personalidades estén al interior de la ceremonia, lo que ha desatado las especulaciones sobre si podrían verse de frente, saludarse o simplemente ignorarse.

No te pierdas: Christian Nodal recibe excéntrico obsequio en su cumpleaños 27 ¿Se lo dio Ángela o su suegro Pepe Aguilar?

¡Premios con historia! Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu podrían coincidir .

¿Cómo inició la relación de Nodal y Ángela Aguilar?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se fue construyendo de manera gradual, a partir de un vínculo previo que nació en el ámbito musical tras la grabación de “Dime cómo quieres”. Ambos se conocían desde años atrás por coincidencias profesionales y colaboraciones relacionadas con la familia Aguilar, aunque durante ese tiempo no existió una convivencia cercana en lo personal. Fue durante la pandemia cuando retomaron el contacto a través de videollamadas, espacio en el que, según ha contado Nodal, surgió una conexión especial que no pudo avanzar en ese momento debido a diferencias de edad y a las circunstancias que atravesaban.

Ese acercamiento se concretó tiempo después, el 13 de mayo de 2024, cuando pudieron reencontrarse lejos de compromisos laborales y escenarios. De acuerdo con lo relatado por el cantante, un día después se dio el primer beso que marcó el inicio formal de la relación. A partir de ahí, el vínculo avanzó rápidamente y culminó el 29 de mayo de 2024, cuando ambos viajaron a Roma para celebrar una ceremonia espiritual, privada y con personas cercanas, dando paso a una nueva etapa en su vida personal.

Sin embargo, la polémica surge porque en aquel entonces el cantante mantenía una relación la cantautora argentina Cazzu, quién desmintió a Ángela Aguilar, quién dijo que no se había roto ningún corazón tras la confirmación de su romance, por lo que surgieron rumores de presunta infidelidad.

No te pierdas: ¿Ángela Aguilar estaba pasada de copas? Lanza polémico comentario en pleno cumpleaños de Nodal