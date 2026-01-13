¿Ángela Aguilar estaba pasada de copas? Lanza polémico comentario en pleno cumpleaños de Nodal

¿Ángela Aguilar estuvo pasada de copas durante el festejo de cumpleaños de Christian Nodal, conocido como Nodal Fest, que se celebró en Zacatecas? La cantante lanzó un comentario que provocó polémica, luego de que el momento se difundió, aquí te contamos qué pasó.

Fiesta de cumpleaños de Nodal en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el cumpleaños de Nodal en Zacatecas?

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal se llevó a cabo en Zacatecas e inicialmente Ángela Aguilar compartió algunos momentos del evento, que se extendió a lo largo de tres días y fue identificada como el “Nodal Fest”.

Durante el festejo se pudo observar la presencia de personas cercanas al cantante. Entre los asistentes estuvieron Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez, los padres de Ángela Aguilar, así como Aneliz y Leonardo Aguilar, hermanos de la cantante. También se sumó el influencer Kunno, sin embargo, quiénes no se presentaron fueron los padres de Christian Nodal, lo que reaviva los rumores de presunto distanciamiento.

De acuerdo con la información compartida en el programa Ventaneando, las celebraciones se realizaron en distintos espacios. Los primeros dos días tuvieron lugar en El Soyate, rancho propiedad de la dinastía Aguilar, donde se llevó a cabo una convivencia privada y posteriormente una callejonada, siguiendo una tradición local. El cierre del festejo se realizó en un club nocturno de la misma zona, con una fiesta temática de piratas.

Ángela Aguilar lanza comentario polémico en la fiesta de cumpleaños de Nodal. / Foto: Redes sociales

¿Christian Nodal es captado en estado de ebriedad en su cumpleaños?

Durante la celebración que encabezó Christian Nodal, fue entrevistado por Ventaneando respecto cómo se sentía en este cumpleaños número 27 y qué le pedía a la vida. Ante esto, usuarios señalaron que, por la forma en la que respondía y se expresaba ante las personas que lo acompañaban, el cantante sonorense aparentaba estar en un presunto estado de ebriedad.

“Yo no le pido nada a la vida, la vida me lo da todo, estoy bien feliz por eso, ¿es verdad, hermano? Con gente que me quiere, yo estoy feliz, que vengan acá conmigo a disfrutar. Estamos en México y estamos aprendiendo de la cultura”, dijo Nodal con un tono risueño y aparentemente arrastrando las palabras.

Además, el cantante de temas como Botella tras botella, Probablemente, De los besos que te di y Ya no somos ni seremos dio a conocer que este año seguirá trabajando porque, dijo, “aquí andamos firmes. Se viene un ching* de música”.

Nodal Fest. / Foto: Redes sociales

¿Ángela Aguilar estaba pasada de copas en el Nodal Fest?

Un comentario hecho por Ángela Aguilar durante la celebración del cumpleaños de Christian Nodal generó conversación en redes sociales, luego de que se difundieran videos en los que la cantante se refirió a su presencia en Zacatecas y a su papel como representante cultural del estado. Las imágenes circularon ampliamente y provocaron reacciones por el contexto en el que se dieron sus palabras, mientras ella se encontraba acompañada por el influencer Kunno.

¿La cantante y el creador de contenido también estaban presuntamente pasados de copas? Según usuarios no porque su voz se escuchaba diferente a la de Nadal.

Así como otros señalaron que sí se le escuchaba enfiestada. Incluso, la criticaron por considerarse como representante cultural de

Y es que la integrante de la dinastía Aguilar explicó el significado personal que tiene Zacatecas para ella y habló sobre la celebración que organizó junto a su familia y personas cercanas.

“Feliz de la vida, para mí estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural y traer a mi esposo... Estamos contentos, felices de la vida, celebrando sus 27 con mis papás y amigos muy cercanos”, dijo Ángela Aguilar, a la par que agregó que “siempre hay que festejar nuestro país, todo mundo sale para salir de fiesta y lo que tenemos en casa está increíble”.

Mientras que Kunno también tomó la palabra y mencionó que el motivo principal de la reunión era festejar a Christian Nodal, además de hacer referencia a que su hermana Karen está embarazada. “Estamos aquí para celebrar a Christian”, puntualizó el creador de contenido.

