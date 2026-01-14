Papás de Nodal cancelarían su asistencia a la fiesta organizada por la Dinastía Aguilar, aseguran ¿Por Cazzu?

Christian Nodal celebró sus 27 años con una fiesta de tres días en Zacatecas, evento que fue organizado por la familia Aguilar y que reunió a figuras cercanas al cantante. Sin embargo, más allá del lujo, la música y los regalos exclusivos, un detalle llamó poderosamente la atención del público y de la prensa: la ausencia de sus padres, Cristy Nodal y Jaime González, quienes (según reportes) presuntamente habrían cancelado su asistencia de último momento. ¿Qué se sabe exactamente?

Cristina y Don Jaime papás de Christian Nodal / @cristy_nodal

¿Cómo fue la fiesta de Christian Nodal por su cumpleaños 27?

El festejo, conocido entre los asistentes y en redes sociales como el “Nodal Fest”, celebrando el cumpleaños de Christian Nodal, fue ampliamente documentado en plataformas digitales.

Aneliz Aguilar, hermana de Ángela Aguilar y cuñada de Christian Nodal, compartió en sus redes sociales algunos vistazos de la celebración con la que el intérprete festejó su cumpleaños en Zacatecas. A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, dejó ver parte del ambiente que se vivió durante el evento.

En las imágenes se aprecia una mesa ambientada con velas encendidas, cofres abiertos que contenían collares y artículos brillantes, así como decoración con calaveras y frutas dispuestas con una estética inspirada en piratas. También se observan charolas con comida y mesas preparadas para los invitados, todo bajo una iluminación tenue que acentuaba el carácter nocturno del festejo.

Asimismo, se alcanza a distinguir una barra con bebidas, botellas y distintos recipientes, además de vasos acomodados y personas reunidas alrededor del área. Las publicaciones muestran breves momentos de la convivencia durante la celebración, sin ofrecer demasiados detalles, pero permitiendo apreciar cómo se organizó el cumpleaños de Christian Nodal junto a familiares y personas cercanas.

Te puede interesar: Papás de Nodal, ¿lo traicionan? Mientras ellos conviven con su nieta, él solo manda un regalo, revelan

Fiesta de Nodal en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Los padres de Christian Nodal acudieron a la fiesta de su hijo en Zacatecas?

De acuerdo con la periodista costarricense Adri Toval, Cristy Nodal y Jaime González sí estaban contemplados dentro de la lista de invitados al festejo en Zacatecas e incluso habrían confirmado su asistencia. No obstante, la comunicadora aseguró que, a último momento, presuntamente decidieron no acudir, lo que fue interpretado como un desaire hacia su hijo.

“ Mis fuentes es que la señora está completamente del lado de Cazzu y de su nieta y por eso vemos esa distancia entre Nodal y sus padres ”, reveló Toval en su canal de YouTube.

Aunque no se dieron a conocer las razones específicas de la decisión, la periodista afirmó que este episodio habría sido significativo para el intérprete de “Adiós amor”, quien presuntamente ya tendría claro quiénes lo apoyan en esta etapa de su vida.

La ausencia de los padres generó especulación inmediata en redes sociales, donde seguidores del cantante cuestionaron si existe un distanciamiento familiar más profundo del que se ha hecho público hasta ahora.

Por otra parte, Toval agregó lo siguiente:

Lo que me han dicho mis fuentes es que la señora está completamente del lado de Cazzu y de su nieta y por eso vemos esa distancia entre Nodal y sus padres. Adri Toval

Aún sin confirmación, todo se mantiene como especulación.

Checa: ¿Christian Nodal habría amenazado a sus padres para que no vieran a Cazzu o a su nieta? Esto aseguran

¿Jaime y Cristy Nodal intentaron comprar el rancho de su hijo en Argentina, para Cazzu?

Según lo expuesto por Javier Ceriani, Jaime González y Cristy Nodal, padres del cantante, supuestamente habrían intentado comprar el rancho que Christian Nodal tiene en Cañuelas, Argentina, con la presunta intención de asegurar un patrimonio para su nieta y brindarle a Cazzu estabilidad y seguridad económica.

“ Jaime y Cristy, abuelos amorosos, le habrían hecho una oferta a Nodal para comprar el rancho y dárselo a su nieta, para que Cazzu y la niña vivieran en paz ”, dijo Ceriani.

Sin embargo, la propuesta presuntamente fue rechazada, lo que causó asombro entre muchos, ya que la familia solo buscaba proteger el bienestar y la seguridad de la menor; fue a partir de ahí que surgieron las críticas.

Según Javier Ceriani, Christian Nodal habría declinado presuntamente la oferta de vender el rancho, a pesar de que el sitio se encontraría prácticamente abandonado y de que el cantante no tendría planes de volver.

El periodista también señaló que, cuando aún sostenía una relación con Cazzu, presuntamente Nodal habría comprado varios terrenos en esa misma área y que, supuestamente, uno de ellos estaría destinado a la cantante y a su hija como una herencia adelantada.

No obstante, esto nunca se concretó y Cazzu presuntamente no figura como propietaria de ningún inmueble: “ O no lo dejó Ángela o Nodal no quiere beneficiar a Cazzu”, dijo Ceriani. Sin haber confirmación por algunas de las fuentes, todo se mantiene como rumor.

Tal vez te interese: Christian Nodal, ¿abandonado por sus padres? La familia Aguilar toma el control, según Javier Ceriani