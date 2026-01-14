Christian Nodal sí se separará de Ángela Aguilar en 2026 y ya tendría romance con su violinista, aseguran

Las miradas vuelven a centrarse en Christian Nodal y Ángela Aguilar. A poco más de un año de haber formalizado su relación con una boda civil, el matrimonio de los cantantes de regional mexicano vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública tras una predicción que apunta a una posible separación en este 2026. ¿Será? ¡Te contamos lo que aseguran!

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se separarán en 2026?

De acuerdo con lo expuesto por la vidente Marce Rivas en el programa de YouTube de Alberto del Arco, el matrimonio conformado por Christian Nodal, de 27 años, y Ángela Aguilar, de 22, enfrentaría su ruptura definitiva durante este 2026. La vidente afirmó que esta separación se daría tras los señalamientos de un presunto triángulo amoroso que surgieron a finales de 2025 y que involucran a la violinista Esmeralda Camacho.

La pareja contrajo matrimonio civil el 24 de julio de 2024 en una hacienda ubicada en el estado de Morelos, México. Meses antes, el 29 de mayo del mismo año, celebraron una ceremonia espiritual en Roma, Italia. Desde entonces, ambos artistas se mantuvieron bajo constante atención mediática debido a la relevancia de sus carreras y a la exposición pública de su relación.

Durante la emisión Marce Rivas señaló que, según la lectura de cartas realizada en el programa, el vínculo entre Nodal y Aguilar muestra señales claras de distanciamiento. Segun las cartas al matrimonio, se podría ver un “alejamiento”, término que fue interpretado como una ruptura inminente.

Ante esta lectura, la vidente afirmó de manera directa que la relación llegaría a su fin este año, sin precisar una fecha exacta ni detallar cómo se daría la separación, pero reiterando que el proceso ya estaría marcado.

“Nodal sale que está loco, la mujer ya lo tiene… ¡Ella ya lo tiene loco! Hasta se ve con las manos en la cabeza, que se está desquiciando, que está diciendo ‘sáquenme de aquí’” Marce Rivas

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Facebook: Christian Nodal y Ángela Aguilar

¿Qué dijo la vidente sobre la relación entre Nodal y su violinista Esmeralda Camacho?

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la transmisión fue la referencia directa a Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal y con quien el cantante ha sido vinculado sentimentalmente desde finales de 2025.

Marce Rivas aseguró que, según su lectura, el romance entre Nodal y la música ya sería un hecho. Al ser cuestionada por Alberto del Arco sobre qué ocurriría con Camacho tras la supuesta separación, la vidente afirmó que el cantante mantiene varias opciones sentimentales, pero que el vínculo con la violinista destacaría de forma particular.

Durante el programa, Rivas utilizó expresiones coloquiales para reforzar su interpretación, diciendo que las señales indicarían que la relación ya estaría en marcha. Estas declaraciones fueron realizadas únicamente en el contexto de la lectura de cartas y no estuvieron acompañadas de confirmación por parte de los involucrados.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Esmeralda Camacho han emitido declaraciones públicas relacionadas con estos señalamientos, por lo que guardan la estricta calidad de rumor.

¿Christian Nodal le dio su collar a la violinista? / ig

¿Por qué vuelve a surgir la polémica entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La controversia resurge debido a que el nombre de Esmeralda Camacho ya había sido mencionado en rumores previos que circularon en redes sociales a finales de 2025. En ese momento, diversas especulaciones apuntaban a un posible distanciamiento entre Nodal y Aguilar, aunque la pareja continuó apareciendo junta en eventos públicos y publicaciones digitales.

Durante la lectura realizada por Marce Rivas, también se abordó el estado emocional de Christian Nodal dentro de su matrimonio. La vidente afirmó que, según las cartas, el cantante se encontraría en una etapa de confusión y desgaste emocional, situación que habría sido detonada por la dinámica de la relación con Ángela Aguilar.

En el programa, Rivas señaló que las cartas mostraban a Nodal en una postura de tensión, describiendo imágenes simbólicas que interpretó como señales de crisis personal. Estas afirmaciones fueron realizadas exclusivamente desde el enfoque esotérico de la vidente y no se apoyaron en testimonios directos de los artistas.

Por su parte, Ángela Aguilar no ha emitido comentarios sobre estas declaraciones. La cantante, hija de Pepe Aguilar, ha mantenido actividad constante en redes sociales, enfocada en proyectos musicales y presentaciones, sin hacer referencia pública a los rumores de separación.

