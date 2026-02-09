Karla Sofía Gascón dedica mensaje a Bad Bunny por su concierto el Super Bowl 2026 y desata polémica ¿lo criticó?

La actriz española Karla Sofía Gascón volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de publicar un mensaje dirigido a Bad Bunny por su participación en el Super Bowl 2026. El mensaje difundido a través de sus redes sociales, derivó en una ola de reacciones, particularmente de usuarios mexicanos que retomaron antiguas publicaciones de la actriz en la entonces llamada Twitter, hoy X, calificadas como racistas y ofensivas.

Bad Bunny / Captura de pantalla

¿Qué mensaje envió Karla Sofía Gascón a Bad Bunny y por qué generó reacción?

La actriz compartió una historia en su cuenta verificada de Instagram en la que felicitó directamente a Bad Bunny por su presencia en el Super Bowl. El mensaje decía: “Felicidades @badbunnypr #latinpower #superbowl”, acompañado de una imagen en la que aparece el cantante durante una entrevista en un programa nocturno estadounidense, junto a la propia Gascón y el conductor del espacio.

En un inicio, la publicación recibió respuestas positivas; sin embargo, con el paso de las horas, usuarios comenzaron a retomar antecedentes de la actriz en redes sociales, lo que cambió el tono de la conversación.

Principalmente, internautas mexicanos señalaron que algunos de los mensajes publicados por Gascón en el pasado incluían expresiones ofensivas hacia personas de ese país, lo que generó una nueva oleada de comentarios críticos en plataformas digitales.

Karla Sofía Gascón / Captura de pantalla

¿Cuáles son los tweets antiguos de Karla Sofía Gascón que fueron recordados?

La controversia se remonta a principios de 2025, cuando comenzaron a circular capturas de pantalla de publicaciones realizadas por Karla Sofía Gascón entre 2020 y 2021 en la red social X. Dichos mensajes fueron señalados por usuarios como racistas, xenófobos y ofensivos hacia distintos grupos sociales.

Entre los textos más mencionados se encuentran comentarios despectivos hacia musulmanes y marroquíes en España, en los que la actriz utilizó expresiones insultantes y calificó al islam con términos considerados ofensivos. También se recuperaron mensajes en los que se refirió a críticos mexicanos de su trabajo en la película Emilia Pérez utilizando la palabra “gatos”, lo que provocó molestia entre usuarios de ese país.

Asimismo, se difundieron publicaciones relacionadas con el caso de George Floyd, en las que Gascón empleó expresiones que generaron rechazo en redes sociales. Estos antecedentes fueron nuevamente compartidos tras su mensaje a Bad Bunny, convirtiéndose en tendencia en México y otras partes de Latinoamérica.

Karla Sofía Gascón pierde en los Oscar / X: @elapanco

¿Cómo afectó esta polémica la carrera de Karla Sofía Gascón?

El resurgimiento de los mensajes tuvo consecuencias directas en la trayectoria profesional de la actriz. Durante la temporada de premios de 2025, Karla Sofía Gascón era una de las nominadas al Óscar por su participación en la película Emilia Pérez. No obstante, tras la difusión de los tweet, Netflix decidió apartarla de una parte relevante de la campaña promocional del filme.

La plataforma tomó distancia en medio del escándalo, lo que marcó un punto de inflexión en la proyección internacional de la actriz durante ese periodo. Ante la presión mediática y las críticas recibidas, Gascón emitió un comunicado público en el que expresó su arrepentimiento por el daño causado.

En dicho mensaje, señaló que lamentaba profundamente haber herido sensibilidades y afirmó comprender el impacto de la discriminación, al identificarse como parte de una comunidad históricamente marginada. La actriz aseguró que no fue su intención causar dolor con sus palabras.

En redes sociales, se repitieron señalamientos relacionados con el uso de términos despectivos, publicaciones contra figuras públicas y la ausencia de acciones posteriores para reparar el daño señalado por distintos colectivos.

