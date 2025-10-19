Cazzu y su bailarín desatan rumores de romance por su gran química en el escenario, ¿nuevo amor?

¿Será que el amor vuelve a tocar la puerta de Cazzu? La conocida ‘Jefa del Trap’, quien desde hace meses ha estado en el ojo público tras su ruptura con Christian Nodal, despertó rumores entre sus seguidores por un posible nuevo comienzo sentimental.

Aunque la cantante argentina se mantiene reservada sobre su vida amorosa, sus más recientes publicaciones y declaraciones dejan entrever que su corazón podría estar latiendo con una nueva ilusión… o al menos, abierto a dejar entrar de nuevo al amor.

¿Quién sería el nuevo romance de Cazzu? / Foto: IG/gonzalo.gerber

No te pierdas: ¿Cazzu se burla en vivo de Pati Chapoy tras críticas por sus conciertos en México?: “¡En tu cara!”

¿Quién sería el posible nuevo amor de Cazzu?

Parece que el corazón de Cazzu podría volver a latir con fuerza en el amor de pareja. La cantante argentina, conocida por su autenticidad y por mantener su vida privada bajo reserva, despertó rumores sobre un posible nuevo romance con Gonzalo Gerber, uno de los bailarines que forma parte de su show.

Según medios internacionales, entre ambos habría una gran cercanía y conexión, que habría nacido en medio de los ensayos, presentaciones y giras que comparten desde hace meses.

Durante el programa Intrusos, transmitido por América TV, la periodista Karina Iavícoli reveló detalles del supuesto vínculo entre ellos: “Estaría iniciando un acercamiento. Me dicen (que hay) excelente relación, acercamiento, empatía, charlas con Cazzu, con quien está trabajando”.

“Me acaban de decir que hay muy buena onda entre Gonzalo y Cazzu. Sería un parejón. Es una amistad que se puede convertir en otra cosa, se llevan muy bien”, agregó Iavícoli.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado estos rumores, las redes ya comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Cazzu haya encontrado en Gonzalo Gerber algo más que un compañero de trabajo. Lo cierto es que ambos comparten una energía evidente en el escenario, y su química no pasa desapercibida para el público ni para quienes los conocen de cerca.

Cazzu y Gonzalo Gerber: la conexión artística que brilla en el escenario de Latinaje. / Foto: IG/gonzalo.gerber

No te pierdas: Maryfer Centeno se lanza contra Pati Chapoy tras fuertes críticas contra Cazzu ¿La periodista contestó?

¿Cazzu, ex de Nodal, está lista para el amor?

Cazzu dejó ver cómo se perfila su vida sentimental de cara al futuro, dejando claro cuáles son sus prioridades en este momento y que no tiene en mente una nueva relación amorosa.

“Mi amor más grande, (mi hija), y después la música, me queda muy poco tiempo para todo lo demás”, dijo Cazzu, dejando en segundo plano cualquier posible romance, durante su llegada a México como parte de la gira Latinaje.

No te pierdas: Christian Nodal: La razón por la que no habría felicitado a su hija en su cumpleaños, ¿Cazzu está involucrada?

Gonzalo Gerber, el bailarín argentino que se roba las miradas junto a Cazzu. / Foto: IG/gonzalo.gerber

¿Quién es Gonzalo Gerber, el bailarín de Cazzu?

Gonzalo Gerber es un talentoso bailarín y coreógrafo argentino que logróconsolidarse como una de las figuras más destacadas dentro del mundo del espectáculo y la danza.

Su formación es amplia y sólida: tomó clases con reconocidos maestros como Ricky Pashkus, Reina Reech y Gustavo Carrizo, quienes marcaron las bases de su estilo versátil, expresivo y técnico.

A lo largo de su carrera, Gonzalo Gerber participó en importantes producciones teatrales y televisivas. Formó parte de los elencos de Aladdin (2017) y Peter Pan (2018), además de brillar en el show de Lali Espósito en 2019, donde su energía y precisión en el escenario llamaron la atención del público y la crítica. Más adelante, se incorporó como coreógrafo de Showmatch y participó en La academia, demostrando que su talento va más allá del baile: también tiene un agudo sentido artístico para crear y dirigir coreografías impactantes.

Actualmente, Gonzalo Gerber acompaña a Cazzu en su gira Latinaje, donde su desempeño y complicidad con la cantante no han pasado desapercibidos. Su presencia en el escenario, junto con la fuerza visual de las coreografías que interpreta, lo han convertido en una pieza clave dentro del espectáculo de la “Nena Trampa”, consolidando aún más su nombre en la escena artística latinoamericana.

No te pierdas: Christian Nodal reaparece tras el mensaje de Cazzu y manda potente ¿indirecta? “Una llorada y a lo que sigue”