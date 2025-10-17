¿Cazzu se burla en vivo de Pati Chapoy tras críticas por sus conciertos en México?: “¡En tu cara!”

Con dos fechas completamente agotadas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la cantante argentina Cazzu cerró con éxito su paso por la capital durante su gira Latinaje En vivo. Desde el escenario, la artista tomó el momento para responder públicamente a comentarios previos que dudaban de su capacidad de convocatoria. La primera fecha, programada para el 14 de octubre de 2025, se agotó en tiempo récord, lo que motivó la apertura de una segunda función el 15 de octubre, cuya venta también culminó en sold out. Durante esos conciertos, Cazzu aprovechó para evocar antiguos señalamientos mediáticos y reafirmar ante sus fans la evolución en su carrera.

¿Quiénes pusieron en duda que Cazzu podría llenar su concierto el Auditorio Nacional?

Antes de que Cazzu aterrizara en la Ciudad de México para su gira Latinaje En Vivo, la conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, cuestionó públicamente la capacidad de convocatoria de la cantante argentina. Durante una emisión del programa, Chapoy señaló:

“Yo no creo, desde mi punto de vista, que alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional… que empiece a palenquear si es lo que quiere” Pati Chapoy

Con estas palabras, la periodista puso en duda que Cazzu pudiera reunir a miles de personas en uno de los recintos más emblemáticos del país, a pesar del reconocimiento que la cantante tiene en Argentina y su creciente popularidad internacional.

Además, Chapoy sugirió que parte del éxito de la artista en México podría estar vinculado a la polémica en torno a su relación pasada con Christian Nodal, afirmando que la cantante habría utilizado esta atención mediática para atraer al público joven. Estas declaraciones generaron reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios criticaron la falta de apoyo hacia la artista y cuestionaron la objetividad de la comunicadora.

Esta postura mediática sirvió de contexto para que, durante el concierto, Cazzu respondiera directamente desde el escenario, evidenciando la diferencia entre las expectativas de la prensa y la respuesta real de su público en México.

¿Qué dijo Cazzu en su concierto sobre lo que dijo Pati Chapoy?

Durante su presentación en el Auditorio Nacional el 15 de octubre de 2025, Cazzu dedicó un momento especial para responder a las críticas que semanas antes habían cuestionado su capacidad de convocatoria en México. Frente a una sala completamente llena, la cantante argentina recordó cómo en su visita anterior a la Ciudad de México solo reunió a un grupo reducido de seguidores y expresó su gratitud por la evolución de su carrera:

“Tengo un nivel de felicidad que yo no sé qué hacer con todo esto. Para mí es… éramos muchos, muchos menos la última vez. Y ahora, míranos aquí”. Cazzu

Acto seguido, Cazzu citó los comentarios de “la prensa” sobre su supuesto fracaso para llenar el Auditorio Nacional:

“Me acuerdo que ese día la prensa dijo: ‘Hey, la Cazzu no llena nada’ y yo, ‘ay, mira, en tu cara, en tu cara, en tu cara’”. Cazzu

Estas palabras provocaron una reacción inmediata del público, que estalló en vítores y aplausos, reconociendo tanto la capacidad de la artista para llenar un recinto icónico como su forma de enfrentar las críticas. La intérprete dejó claro que, a pesar de los señalamientos de la prensa, su relación con el público mexicano se ha consolidado y que su gira Latinaje En Vivo refleja su crecimiento profesional.

Además de que usuarios consideraron que sus comentarios habría sido hacia Pati Chapoy, Cazzu aprovechó para agradecer a sus fans y resaltar que la respuesta de la audiencia demuestra que el apoyo de sus seguidores supera cualquier especulación mediática, marcando un momento clave de su presentación en la capital mexicana.

¿Cuáles son las fechas, ciudades y detalles de los conciertos de Cazzu en México?

La gira Latinaje En Vivo de Cazzu contempló varias ciudades mexicanas. En la Ciudad de México, se programaron dos conciertos (14 y 15 de octubre). En Guadalajara, la presentación fue el 16 de octubre en el Auditorio Telmex. En Monterrey, la cita fue el 18 de octubre en el Auditorio Banamex.

En su estancia en México, la artista compartió entrevistas y adelantos de su álbum Latinaje. En una charla con la revista GQ, comentó que el tema “Con otra” experimentó un impulso creativo desde otros géneros antes de consolidarse como parte de su propuesta.

Finalmente, tras el doble sold out en CDMX, Cazzu amplió su gira mexicana añadiendo fechas en Puebla y Mérida para seguir la expansión de su recorrido.

